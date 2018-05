Elever fra tidligere skoleskyderi råber op for våbenkontrol

Parkland. Efter fredagens skoleskyderi i Texas rækker elever, der tidligere har oplevet et skoleskyderi i USA, ud til de overlevende elever på Santa Fe High School i Texas.

Ni elever og en lærer blev dræbt, mens yderligere ti blev såret. Politiet har anholdt en 17-årig elev, som menes at stå bag skyderiet.

Det er det mest dødbringende skoleskyderi, siden 17 personer blev dræbt 14. februar på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida.

De overlevende elever fra Florida organiserede sig og satte gang i en national bevægelse, som krævede skrappere våbenkontrol i USA under hashtagget #neveragain.

Eleverne fra Florida udtrykker nu deres støtte og sympati med eleverne fra Texas.

- Santa Fe High, I fortjener ikke det her. I fortjener mere end tanker og bønner, og efter at I har støttet os, vil vi støtte jer ved at råbe op, skriver Emma Gonzalez, der overlevede skoleskyderiet i Florida, på Twitter.

Jaclyn Corin, en anden elev fra Florida, retter en opfordring direkte til USA's præsident, Donald Trump:

- Børn bliver myrdet, og du behandler det, som var det en leg. Det her er det 22. skoleskyderi alene i år. Gør noget, skriver hun på Twitter.

USA's skoleskyderier medfører normalt ophedede debatter om kontrollen med våben. Men den stærke våbenlobby NRA (National Rifle Association) har oftest held til at bremse kravene om skærpede regler.

Efter massakren i Florida skabte elevernes protester dog bemærkelsesværdige resultater. En lov om øget våbenkontrol blev vedtaget i Florida, og debatten om våbenkontrol har spredt sig til hele landet.

Eleverne organiserede i marts demonstrationen March For Our Lives, som samlede tusindvis i Washington, ligesom der blev afholdt demonstrationer i hele verden i sympati med elevernes kamp for våbenkontrol i USA.

March For Our Lives har efter skoleskyderiet i Texas udsendt en meddelelse med ordene:

- Dette er det mest dødbringende skoleskyderi siden det på vores skole, og tragedier som denne vil blive ved med at ske, indtil der gribes ind.

/ritzau/AP