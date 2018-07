El Salvadors mest hårdkogte kriminelle finder Gud: »Da jeg kom hertil, havde jeg et hjerte af sten«

Mauricio Chicas kinder er stribede af sved. Han hviler et øjeblik hænderne mod prædikestolen. Foran ham sidder hundredvis af tilhørere på rækker af plastikstole, og hver en kvadratcentimeter er udnyttet.

En del af dem har dæmoner eller djævelens nummer 666 tatoveret i ansigt og på arme. Næsten alle kommer fra Barrio 18, en af verdens mest frygtede kriminelle organisationer. Et af dens optagelseskrav er, at man skal have begået et drab.

For disse mænd er han pastor Mauricio. For andre er han en forhærdet kriminel, som er dømt for drabsforsøg og ulovlig våbenbesiddelse. Hans budskab om Guds kærlighed og tilgivelse runger mellem de tykke fængselsmure.

Der lugter af sved og støv. En hvid presenning er hængt op over et hul i taget, hvor den kun delvist skærmer mod solens bagende stråler.

Bagest aner man en sovesal med slidte hængekøjer i rækker over hinanden, og på den modsatte væg fængslets regler:

1. Elsk Gud og din næste som dig selv.

2. Respektér og adlyd alle autoriteter, kirkelige som civile.

»Fængselsdirektøren er et Guds instrument!« råber Mauricio Chicas.

»Amen!« istemmer de tatoverede ansigter og nikker demonstrativt.

Da Mauricio Chicas ankom til fængslet i San Francisco Gotera for fem år siden, var fængslets vagter blot tilskuere til institutionens virkelige herskere - Barrio 18 selv. Fængselsgården fungerede som skole for de nye medlemmer af banden. Fra cellerne blev der koordineret hævnaktioner på politi og afpresning af tusindvis af salvadoranere.

Bandekrigen mod den rivaliserende gruppe Mara Salvatrucha bliver styret via de indsattes mobiltelefoner, og den har gjort El Salvador og nabolandet Honduras til de lande i verden, der har den højeste drabsrate.

Pastorens medhjælper bærer en T-shirt med påskriften »Guds kriger«. De indsatte er tidligere bandemedlemmer, der nu ser sig selv som en Guds hær.

Tro har taget magten i fængslet

I 2010 blev den fængselskirke grundlagt, hvor Mauricio Chicas med tiden skulle finde Gud.

Grundlæggeren var en indsat ved navn Nilson Bonilla, og han navngav den efter et vers i Første Korintherbrev: »Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.«

De tilstedeværende i Den Sidste Basuns Kirke kunne berette om tungetale, håndspålæggelse og tilstedeværelsen af en mystisk ånd, i kød og blod, som fik bandemedlemmerne til at ønske at bryde med deres fortid. Og snart så man snesevis af gangstere med lukkede øjne og hænderne strakt op mod himlen, mens de messede: »Jeg tilhører ikke længere Barrio 18.«

Banden har indset, at hvis Gud vil ændre dit liv, og du vil tage imod Ham som din frelser, så kan de ikke stoppe dig. Mauricio Chicas, pastor i fængslet

Seks år senere blev Mauricio Chicas den tredje leder af Den Sidste Basun. I begyndelsen var han bange, fortæller han efter dagens gudstjeneste.

»Før man kunne gennemføre en gudstjeneste, var man nødt til at spørge bandelederne om lov. De ville ikke følge Gud. Jeg tror, det var derfor, mange forlod kirken og vendte tilbage til banden. Nu er det lettere, da det kun er dem, som hører til menigheden, der bor i denne del af fængslet.«

I 2016 bad Den Sidste Basuns medlemmer nemlig om at få lov til at indrette en særskilt del af fængslet, hvor de kunne leve i fred fra de aktive bandemedlemmer. Fængselsdirektør Oscar Benavides så idéen som en mulighed for at genvinde kontrollen over de anarkistiske fængselsgårde og sagde ja.

Det varede da heller ikke længe, før succesen blev gentaget i en anden del af fængslet, hvor kirken Det Stærke Tårn voksede frem. Denne kirkes gudstjenester er lige så grandiose som forbilledets med flere end 800 hvidklædte indsatte, som synger med alt, hvad deres glemte liv er værd. Og pastor Manuel Riveras prædiken er lige så hændervridende inderlig.

Fanger i fængselsgårdene 1, 2 og 3 i San Francisco de Gotera. Den Sidse Basuns Kirke blev grundlagt i gårdene 4, 5 og 6, inden Det Stærke Tårns Kirke kom til.

I El Salvador er fængselskirker ikke noget nyt. Men tilslutningen i San Francisco Gotera er af hidtil uset karakter, og den salvadoranske kriminalforsorgs generaldirektør har kaldt den »et fænomen«.

Et fænomen, ikke mindst, fordi det indtil for nylig var utænkeligt at forlade Barrio 18 i andet end en ligkiste. Nu taler de tidligere homies både inden for og uden for fængselsmurene om en ny pagt, som er blevet indføjet i bandens uskrevne, men ubrydelige regler. Mauricio Chicas' løsladte pastorkollega, Wilfredo Gomez, udtrykker det sådan her:

»Banden har indset, at hvis Gud vil ændre dit liv, og du vil tage imod Ham som din frelser, så kan de ikke stoppe dig. For den, som gør det, får problemer med Gud.«

Mauricio Chicas fortæller, at ingen havde forestillet sig, at han kunne ende som pastor.

»Da jeg kom hertil, var jeg ikke, som jeg er nu. Jeg havde et hjerte af sten. De låste folk inde, bandt en og gjorde ting og sager for at man skulle ændre sig, men det lykkedes ikke. Den eneste, som kunne forandre mig, var Gud,« siger Mauricio Chicas.

Fængslets direktør, Oscar Benavides, holder tale til de indsatte.

360 års fængsel for drab

Ved et ridset træbord i det samme betondunstende rum sidder René Huezo. Han ser yngre ud end sine nitten år. Over de høje, drengede kindben kigger et par store, brune øjne ud med et genert blik.

Han fortæller, at han er idømt 360 års fængsel.

»Men jeg håber at komme ud en dag. Om Gud vil,« siger han med blikket rettet mod bordet.

Det er to år siden, jeg sidst talte med min familie eller hørte noget fra dem. Jeg ved kun, at min mor blev dræbt af en bande for et år siden. Mauricio Chicas, pastor i fængslet

I bandeverdenen er han kendt under øgenavnet »Street Boy«. Han begyndte at ryge marijuana sammen med kvarterets homies, da han var tretten år. Da han var femten, var han fuldgyldigt medlem af Barrio 18 med våben i bukselinningen, klar til at blive brugt mod hver en buschauffør, der passerede bandens territorium uden at betale »afgift.«

Hans dom består egentlig af elleve forskellige domme - én for hvert drab.

De dræbte arbejdede på højspændingsledninger, eller de var bønder. De blev fundet bagbundet med skudsår og spor af knivstik. Senere fortalte en af René Huezos kammerater, at de blev henrettet med henblik på at skyde skylden på Mara Salvatrucha, som styrede området. Knap tre måneder efter forbrydelsen blev René Huezo og hans seks medgerningsmænd dog anholdt.

Massakren vakte en storm af vrede over hele landet. Det var dengang, i april 2016, at El Salvadors Nationalforsamling traf en beslutning om at gribe til »ekstraordinære forholdsregler« i de bandedominerede fængsler. For at mindske tilstrømningen af våben og narkotika - og mængden af ordrer, som gik den anden vej - blev al kommunikation med omverdenen forbudt.

Telefonnettet blev lukket over fængselsområderne. Besøg af familiemedlemmer blev afskaffet, og advokaternes mulighed for at træffe deres indsatte klienter blev kraftigt beskåret.

Indsatte i gårdene 4, 5 og 6 samlet til gudstjeneste. Livsbetingelserne er rystende i fængslet, og der er bagende varmt. Maden er ringe og sparsom, og vandet er strengt rationeret. Antallet af indsatte overskrider langt fængslets oprindeligt tænkte kapacitet.

I San Francisco Gotera lever der 1.600 indsatte på et område, som er beregnet til 800. Snarere end varmen på 40 grader, det strengt rationerede vand eller de trange forhold på sovesalene er den største bekymring for de indsatte, at de »ikke ved, hvordan det går deres familier,« fortæller Mauricio.

»Den anden dag prædikede jeg om, at jeg egentlig ikke kender nogen længere. Sådan er der mange af kirkegængerne, der har det. Det er to år siden, jeg sidst talte med min familie eller hørte noget fra dem. Jeg ved kun, at min mor blev dræbt af en bande for et år siden.«

FN har kaldt isolationen for umenneskelig og opfordret til at suspendere den øjeblikkeligt. El Salvadors politikere taler om indgrebet som en succes. I løbet af 2016 faldt antallet af drab i landet med 65 procent i forhold til året før, og i 2017 med yderligere en fjerdedel. Isolationen var oprindeligt tænkt til at vare i to uger, men den er nu forlænget med et tredje år.

Ifølge Oscar Benavides, San Francisco Goteras direktør, er udbredelsen af den evangeliske lære en anden vigtig årsag til den mindskede vold i samfundet, mens fængselskirkernes gennemslagskraft i hvert fald delvist kan forklares med isolationen af de indespærrede bandemedlemmer:

»For at bryde med banden. Der findes ingen anden måde at ændre sit indre liv.«

Fængselskirken blev oprettet i 2010 inde i fængslet. I 2016 begyndte fængselsdirektøren at bruge kirken strategisk for at kontrollere fangerne.

»Den dag græd jeg som et barn«

Mellem tremmerne i en celle, som ligner noget fra en zoologisk have, blinker mørke øjne på de fanger, som har valgt at blive i Barrio 18. Der er omkring 200 af dem, trængt sammen på et område på størrelse med en tennisbane.

Ifølge Benavides vælger en eller to af de aktive bandemedlemmer hver dag at slutte sig til kirkesamfundet.

Ingen ved, hvor mange af San Francisco Goteras konverterede, som vender tilbage til deres gamle homies. På samme måde er »tidligere bandemedlem« et ukendt begreb i offentligheden og i retsvæsnet.

Jeg havde aldrig grædt, siden jeg blev optaget i banden, ikke engang, da de gav mig en ordentlig omgang tæv... Da Kristus kom ind i mit liv... den dag græd jeg som et barn. René Huezo, indsat

Kun nogle få evangeliske kirker arbejder aktivt på at yde tag over hovedet og alternative måder at tjene til dagen og vejen på - for eksempel bagerier og kyllingefarme - til dem, som ønsker at bryde ud af den onde cirkel mellem fængsel og tilbagefald.

I den verdslige verden kan den, som én gang har valgt at tilslutte sig El Salvadors bander, aldrig blive fri igen. Og blandt bandernes uskrevne regler står omvendt, at afhoppere skal være tro over for kirken og dens regler. Overholdes denne regel ikke, betaler man med sit eget skind eller familiemedlemmers liv.

Når Mauricio Chicas bliver løsladt i 2023, vil han fortsætte med at prædike. Indvendig føler han en frihed som aldrig før, fortæller han. Mauricio taler om dagen for sin frelse som et vandfald af følelser. Hvordan han og de øvrige konvertitter tillod sig at græde for første gang, siden de var små. Hvordan års tilbageholdt sorg vældede ud.

René Huezo nikker artigt til Mauricios beskrivelse. På hans venstre side står en vagt med sort ansigtsmaske.

»Jeg havde aldrig grædt, siden jeg blev optaget i banden, ikke engang, da de gav mig en ordentlig omgang tæv. Blandt dem måtte man ikke vise sig svag. Da Kristus kom ind i mit liv... den dag græd jeg som et barn... som jeg aldrig havde gjort før,« siger René Huezo.

Oversættelse: Lars Rosenkvist