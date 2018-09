Ekstremt uvejr på begge sider af kloden

Både mod øst og vest er der livsfarligt vejr i weekenden.

Allerede fredag gik orkanen Florence i land i det sydøstlige USA, alt imens at tyfonen Mangkhut bevægede sig mod Filippinerne, hvor den ventedes at ramme i de tidlige timer lørdag.

I den amerikanske delstat North Carolina blev der målt vindstød på op imod 150 kilometer i timen, og fredag eftermiddag dansk tid var de første bygninger ifølge nyhedsbureauet AP blevet flået fra hinanden, og en halv million mennesker stod uden strøm.

Florence var ellers blevet nedgraderet fra en kategori 4-orkan til den mindre farlige kategori 1. Men med orkanen følger en stormflod, som kan være livstruende.

En række byer langs kysten var fredag blevet oversvømmet af havvand.

Ifølge USA's orkancenter kan orkanen blive liggende i flere dage og skabe store ødelæggelser.

Fredag middag bevægede Florence sig blot med under ti kilometer i timen.

Nogenlunde samtidig begyndte mørke skyer at trække ind over dele af Filippinerne som et varsel om, at tyfonen Mangkhut nærmede sig.

Prognoserne lød, at vejrsystemet ville ramme den nordlige del af øriget med vindstød på op mod 255 kilometer i timen. Myndighederne i Filippinerne advarede om, at over fem millioner mennesker bor i den såkaldte supertyfons forventede bane.

Med sig har den et 900 kilometer bredt bånd af voldsomt regnvejr. I kombination med årstidens monsun kan det udløse mudderskred og store oversvømmelser.

»Regnen vil være kraftig, og vinden er ikke til at spøge med. Vi kan opleve en stormflod, der kan nå op i fjerde sals højde,« advarede Michael Conag, der er talsmand for det lokale civilforsvar.

»Dette kan ødelægge huse, særligt de primitive huse. De er de mest almindelige i kystområder,« forklarede han.

Guvernøren i provinsen Cagayan mindede ifølge nyhedsbureauet Reuters om, at der ved den seneste supertyfon blev smadret over 14.000 huse, mens 40.000 andre hjem blev delvist ødelagt.

Når Mangkhut har ramt Filippinerne, sætter den kurs mod det sydlige Kina. Her ventedes den at gå i land mandag.

