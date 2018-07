Ekstrem varme fortsætter med at koste liv i Canada: Mindst 17 døde

Ekstrem varme koster 17 livet i det østlige Canada

En hedebølge i den canadiske provins Quebec fortsætter med at koste menneskeliv.

Onsdag oplyser sundhedsmyndighederne, at mindst 17 personer er døde i forbindelse med den ekstreme varme, der har lagt sig over det østlige Canada.

Alene i Quebecs hovedstad, Montreal, er 12 mennesker bekræftet omkommet.

Tirsdag var meldingen, at seks personer var døde.

Ifølge den lokale avis The Tribune er fem døde i forstæder øst for Montreal.

- Mine tanker går til pårørende til dem, der er døde i Quebec under hedebølgen, skriver premierminister Justin Trudeau på Twitter.

- De rekordhøje temperaturer forventes at fortsætte i det centrale og østlige Canada, så vær sikker på, at du ved, hvordan du beskytter dig selv og din familie, tilføjer han.

My thoughts are with the loved ones of those who have died in Quebec during this heat wave. The record temperatures are expected to continue in central & eastern Canada, so make sure you know how to protect yourself & your family: https://t.co/JSPPsU80x9 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 4. juli 2018

Mylene Drouin, talsmand for de regionale sundhedsmyndigheder i Quebec, oplyser, at samtlige ofre er ældre mennesker eller personer med mentale lidelser.

Onsdag nåede termometeret op på 34 grader flere steder. Kombineret med en høj luftfugtighed føltes det nærmere som 40 graders varme, oplyser meteorologer.

Temperaturen har ligget stabilt over 30 grader siden fredag i det sydlige Quebec.

Regeringen har udsendt advarsler mod den ekstreme varme i hele regionen. Det forventes dog, at temperaturen vil falde sidst på ugen.

Mens der er registreret 17 dødsfald i Quebec, er ingen endnu bekræftet omkommet i naboprovinsen Ontario, der ellers også er ramt af hedebølgen.

/ritzau/AFP

Fifa fordømmer Maradonas kritik af dommer efter England-sejr

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, tog onsdag skarpt afstand fra udtalelser, der kom fra det argentinske fodboldikon Diego Maradona umiddelbart efter Englands sejr over Colombia i ottendedelsfinalen ved VM i Rusland.

Maradona udtalte efter kampen, at det var et "monumentalt røveri", at Fifa havde valgt amerikaneren Mark Geiger til at dømme kampen.

- Jeg undskylder over for det colombianske folk, men spillerne bærer ikke skylden. Her er en mand, der udpeger en dommer, der - når man googler ham - ikke bør dømme en kamp i denne størrelsesorden, sagde Maradona til en venezuelansk tv-station.

Den argentinske legende, der selv var med til at vinde VM i 1986, er inviteret til slutrunden af Fifa.

Hos Fifa er Maradonas ord ikke faldet i god jord. Forbundet kalder det "ekstremt ærgerligt" at høre kommentarerne fra "en spiller, der har været med til at skrive sportens historie".

- Som følge af kommentarer fra Diego Armando Maradona i forbindelse med gårsdagens ottendedelsfinalekamp mellem Colombia og England tager Fifa på det skarpeste afstand fra kritikken af dommernes præstation, hedder det i en erklæring fra Fifa.

- I øvrigt anser forbundet de yderligere kommentarer og antydninger for at være højst upassende og fuldstændig grundløse, tilføjes det.

Colombias anfører, Radamel Falcao, har også kritiseret Mark Geiger efter kampen. Han kalder dommerens præstation for en "skændsel".

Geiger tildelte England et straffespark i anden halvleg efter en nærkamp mellem Carlos Sánchez og Harry Kane.

- Det var tydeligt, at han altid dømte til Englands fordel ved alle 50-50-afgørelser, og det er en skændsel i en ottendedelsfinale, sagde Falcao efter kampen.

Mark Geiger har tidligere været suspenderet fra at dømme international fodbold. Det skete, efter en række tvivlsomme domme under en kamp mellem Panama og Mexico i 2015.

/ritzau/AFP

600 millioner mennesker mangler akut vand i Indien

Indien er plaget af en katastrofal mangel på vand, der truer millioner af liv.

Der er tale om den "værste vandkrise i landets historie", konkluderede en rapport fra den statslige tænketank Niti Aayog i Indien i juni.

600 millioner mennesker - hvilket vil sige knap halvdelen af Indiens befolkning - står over for akut vandmangel. Derudover dør knap 200.000 om året på grund af forurenet drikkevand.

Vandforureningen er et enormt problem i Indien, hvor knap 70 procent af landets vand er forurenet. Forureningen er skyld i 20 procent af landets sygdomsbyrde, vurderer rapporten.

Alligevel bliver kun en tredjedel af spildevandet i Indien renset, hvormed kloakvand flyder direkte ud i floder, søer og damme - hvor det i sidste ende vil nå ned til grundvandet.

- Vores overfladevand er forurenet, vores grundvand er forurenet. Overalt bliver vandet forurenet, fordi vi ikke håndterer vores affald ordentligt, siger en af forfatterne til rapporten Avinash Mishra.

Grundvandet er desuden forurenet med kræftfremkaldende kemikalier i en sådan grad, at den bakterielle forurening ikke længere er det største problem, lyder det fra organisationen WaterAid India.

- Dårlig vandkvalitet er lig med tabet af levebrød. Folk bliver syge, fordi de ikke har adgang til sikkert drikkevand, fordi vandet er forurenet, siger direktør i WaterAid India VK Madhavan.

- Byrden af ikke at have adgang til rent drikkevand er tungest for de fattige. Det er dem, der betaler prisen, siger han.

På grund af kombinationen af national vandmangel og dårlig infrastruktur er prisen på vand steget overalt i Indien.

Store dele af befolkningen må dagligt stille sig i kø med spande og andre vandbeholdere i hænderne for at få vand fra tankvogne, som udgør en livline for de mange, der ikke har adgang til vandforsyning fra myndighederne.

Derudover forudser rapporten, at 21 storbyer - herunder New Delhi og Bengaluru - vil løbe helt tør for grundvand inden år 2020.

/ritzau/Reuters

Colombia anholder endnu en tidligere Farc-leder for smugling

Politiet i Colombia har anholdt en eksleder fra den tidligere oprørsbevægelse Farc, som de amerikanske myndigheder ønsker udleveret. Det skriver mediet El Tiempo onsdag.

Luis Eduardo Carvajal, der er bedre kendt under sit alias, Rambo, blev anholdt i Puerto Rico, der ligger i Caqueta-regionen i det sydlige Colombia.

Carvajal er mistænkt for at stå bag omfattende smugling af narkotika. 9. april blev en anden tidligere Farc-leder anholdt under samme mistanke.

Anholdelsen i april udløste store protester blandt Farcs medlemmer. Den tidligere oprørsgruppe er blevet omdannet til et politisk parti som led i en fredsaftale med regeringen.

Flere fremtrædende medlemmer af partiet mener, at anholdelsen af Seuxis Hernandez var et brud på fredsaftalen.

Ifølge aftalen kan Farc-medlemmer kun blive udleveret, hvis deres ulovligheder har fundet sted, efter at aftalen blev underskrevet i 2016.

Myndighederne i Colombia undersøger i øjeblikket, præcis hvornår Hernandez' formodede smugleraktiviteter har fundet sted.

Fredsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og Farc, markerede slutningen på en væbnet konflikt, der igennem de seneste 52 år har kostet mindst 220.000 mennesker livet i det sydamerikanske land.

/ritzau/dpa