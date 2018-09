»Ekstrem orkan« på vej mod USA: På én time gik den fra kategori 3 til 4. Snart er den en 5er

Langs den amerikanske østkyst forbereder borgerne sig lige nu på, at orkanen Florence om få dage går i land.

Ifølge de seneste prognoser har orkanen direkte kurs mod staterne North Carolina, South Carolina og Virginia, og her kan ødelæggelserne blive massive. Over en million mennesker er derfor blevet tvunget til at lade sig evakuere fra kystnære områder i primært South Carolina forud for stormens komme.

Der er ifølge amerikanske myndigheder en livsfarlig og »ekstrem orkan«, der er på sin vej over Atlanten. Undervejs er den vokset betydeligt i styrke – og det er gået hurtigt.

På kun en time gik den ifølge CNN fra at være en kategori 3-orkan med vindhastigheder på omkring 180 km/t. til at måtte opgraderes til en kategori 4, da vindhastigheden i orkanen steg til 210 km/t.

Tidligt tirsdag morgen dansk tid er der målt en vindstyrke på 220 km/t. i orkanen.

Der er risiko for, at Florence når at blive en kategori 5 – den højeste kategori på skalaen – inden den rammer de amerikanske kyster, skriver CNN.

Orkanen vil ifølge prognoserne ramme Bermuda og Bahamas tirsdag og onsdag og gå i land i USA torsdag eftermiddag eller aften.

#Florence may produce life threatening impacts, including flooding, storm surge, and extremely strong winds. See the latest briefing for the details. #ncwx When can your area see tropical storm force winds begin? See the graphic below. https://t.co/CAZ6pY0eg1 pic.twitter.com/gBY9o2hS6x — NWS Newport/Morehead (@NWSMoreheadCity) 10. september 2018

Det er de amerikanske meteorologers vurdering, at Florence vil bremse betydeligt op, når den rammer USAs østkyst.

Bliver det tilfældet, vil orkanen kunne bringe kraftige tropiske regnskyl med sig, som kan ramme et område, der strækker sig helt ind til bjergkæden Appalacherne. Det vil kunne skabe massive oversvømmelser og mudderskred i et stort område.

En bekymret Trump advarer befolkningen

De amerikanske myndigheder følger situationen tæt.

Flere steder er der erklæret undtagelsestilstand, og seneste status fra det nationale orkancenter (National Hurricane Center) fra kl. 5 i nat dansk tid lød:

»En styrkelse [af orkanen] forventes i løbet af de næste 36 timer, og Florence forventes at blive en ekstremt farlig, stor orkan torsdag,« skriver BBC.

Også den amerikanske præsident, Donald Trump, har i flere tweets advaret om den kommende orkan.

Præsidenten betegner Florence som »en af de værste orkaner i mange år« og opfordrer borgerne i de berørte områder til at være særdeles agtpågivende.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. september 2018

To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. september 2018

Det er ikke mere end et år siden, at orkanen Irma kostede store ødelæggelser langs kysten og i Puerto Rico.

Og med den orkan in mente har beboerne i flere dage været i gang med at forberede sig.

Billeder viser lange køer i de lokale supermarkeder, hvor hylderne flere steder er blevet tømt for vand og brød, byggemarkeder, hvor batterier, lommelygter og sandsække er revet væk, og lange køer til tankstationerne, hvor borgerne hamstrer benzin, så de er klar i det tilfælde, at de bliver tvunget til hurtigt at skulle flytte sig.

Adskillige skoler og uddannelsessteder er desuden lukket fra tirsdag, hvor ensretningen på nogle større veje også vil blive vendt for at gøre evakueringen mere smidig.

Larry Pierson fra Isle of Palms i South Carolina forsyner sig med et forråd af bl.a. masser af vand for at være klar, når orkanen Florence ventes at gå i land i området på torsdag.

Beboere i Isle of Palms i South Carolina henter sandsække for at barrikadere sig mod mulige oversvømmelser i kølvandet på orkanen Florence.