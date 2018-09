Ekstrem fattigdom er på tilbagetog - men udviklingen stagnerer

Antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er på verdensplan faldet markant. Men udviklingen går langsommere end tidligere, hvilket kan gøre det svært at nå FN's mål om at udrydde fattigdom inden 2030.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Verdensbanken.

Ifølge Verdensbankens egne beregninger er andelen af mennesker, der lever for under 12 kroner om dagen, faldet til 8,6 procent af verdens samlede befolkning.

»Over de sidste 25 år har mere end en milliard mennesker løftet dem selv ud af ekstrem fattigdom, og den globale fattigdomsrate er nu lavere end nogensinde før i verdenshistorien,« siger præsidenten for Verdensbanken, Jim Yong Kim, i en pressemeddelelse.

Men udviklingen i fattigdomsraten er dog stagnerende, hvilket giver grund til bekymring, konkluderer rapporten.

Hvor man fra 1990 til 2013 i snit så fattigdomsraten falde med ét procentpoint hvert år, faldt den kun med et procentpoint på de to år fra 2013 til 2015.

Verdensbanken konkluderer, at man med opbremsningen kan misse målet om, at bare tre procent skal leve i fattigdom i 2030 - et mål udstukket af FN.

»Hvis vi skal nå 2030-målet, har vi brug for flere investeringer. Man skal hjælpe med at skabe den inkluderende vækst, der skal til, for at nå de resterende fattige,« siger Jim Young Kim.

»For deres skyld kan vi ikke fejle.«

Den stagnerende udvikling skyldes især den ekstreme fattigdom i Afrika og dele af Sydøstasien. Omvendt lægger Verdensbanken vægt på den enorme vækst i blandt andet Kina og Indien som en af årsagerne til, at flere hundreder millioner er blevet løftet ud af fattigdom.

I 2015 anslog man, at omkring 730 millioner mennesker levede i ekstrem fattigdom.

/ritzau/