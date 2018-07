Ekssoldater straffes for drab på chilensk folkesanger i 1973

Santiago de Chile. Fortiden har indhentet ni pensionerede militærfolk i Chile, som for næsten 45 år siden deltog i drabet på den populære folkesanger Victor Jara.

Tirsdag blev otte af de ni ekssoldater ved en domstol i Santiago de Chile idømt 15 års fængsel, mens den sidste fik fem år. Alle for at have medvirket til drabet på Jara samt en fængselsdirektør.

Otte af de ni fik desuden en tillægsstraf på tre år for at have bortført de to mænd.

Den 40-årige Jara blev anholdt, dagen efter at militæret i Chile den 11. september 1973 gennemførte et kup mod præsident Salvador Allende og indsatte den højreorienterede general Augusto Pinochet i stedet.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA støttede bag kulisserne magtovertagelsen.

Sangeren og guitaristen blev fundet nogle dage senere. Han var som så mange andre af militærstyrets politiske fanger blevet forhørt, tortureret og derefter henrettet. Der blev fundet 44 skudsår i hans lig.

Blandt mange andre rædsler havde soldaterne knust Jaras fingre med deres geværskæfter og støvler.

I juni 2016 blev en anden tidligere soldat i Chile, Pedro Pablo Barrientos Nunez, ved en domstol i USA kendt skyldig i drabet på Jara og dømt til betale sangerens efterladte en erstatning på 28 millioner dollar.

Chile havde forinden forsøgt at få udleveret Nunez, som havde fået amerikansk statsborgerskab.

Pinochet-regimet dræbte over 3000 mennesker og anholdt titusindvis, der bare havde antydning af berøring med den chilenske venstrefløj.

Jara var medlem af kommunistpartiet i landet og en ivrig tilhænger af præsident Allende, der kom til magten ved et demokratisk valg i 1970.

Den venstreorienterede sanger, hvis tekster handlede om kærlighed og social protest, blev med adskillige hits et ikon for latinamerikansk populærmusik, og han inspirerede musikere på tværs af genrer. Fra Bob Dylan til rockbandet U2.

Under en koncert i 2013 i Santiago hyldede Bruce Springsteen Jara ved at spille en af hans mest kendte numre, "Manifesto".

- Hvis man som musiker har øje for politik, så er Victor Jara fortsat et storslået udtryk for det, sagde den amerikanske rocklegende.

Jara var gift med den britiske danser Joan Turner, med hvem han havde to døtre.

Augusto Pinochet styrede Chile frem til 1990 og døde i 2006. Han blev aldrig stillet til ansvar for sit regimes forbrydelser.

