Ekspremierminister anholdt i Malaysia for millionsvindel

Myndigheder i Malaysia har tirsdag anholdt landets tidligere premierminister Najib Razak, som er anklaget for korruption.

Han blev anholdt i sit hjem og vil blive sigtet onsdag, lyder det i en meddelelse fra den enhed, der efterforsker sagen.

Najib Razak er blevet beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Efterforskere har forsøgt at spore, hvordan et beløb svarende til lidt over 38 millioner kroner er havnet på Najibs bankkonto.

Alt i alt er der misbrugt midler for næsten 4,5 milliarder dollar, svarende til knap 29 milliarder dollar, mener det amerikanske justitsministerium, der også er involveret i fonden og har anlagt sag mod Najib Razak.

En talsmand for den tidligere premierminister havde tirsdag ikke umiddelbart nogen kommentar til anholdelsen.

Najib har hele tiden afvist, at han har gjort noget forkert i forbindelse med 1MDB.

Najib tabte overraskende parlamentsvalget i Malaysia i maj til den 92-årige Mahathir Mohamad, der gik til valg på løfter om at rydde op i korruption.

Siden valgnederlaget har Najib haft forbud mod at rejse ud af Malaysia. Han er blevet afhørt i 1MDB-sagen flere gange, og politiet har ransaget hans og hans familiemedlemmers huse.

Ved ransagningerne ugerne efter valget har malaysisk politi beslaglagt kontanter, smykker, ure, tasker og andre luksusgenstande for næsten 300 millioner dollar.

Najib stiftede selv 1MDB for ni år siden.

Han er tidligere blevet frikendt i en undersøgelse, som den malaysiske regering foretog.

