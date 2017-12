Eksplosioner ryster Kabul - mindst 40 er dræbt

Flere bomber er sprængt i den afghanske hovedstad, Kabul, og mindst 40 mennesker er dræbt, oplyser indenrigsministeriet.

Det rapporterer AFP og Reuters.

»Målet for angrebet var kulturcentret Tabayan,« siger en talsmand for indenrigsministeriet.

»Her blev afholdt en højtidelighed for at markere 38-året for den sovjetiske invasion i den afghanske hovedstad, da eksplosionerne lød,« fortæller han.

Mange, der var mødt op til en paneldiskussion, var ifølge øjenvidner studenter.

Kulturcentret ligger nær nyhedsmediet Afghanistans Stemme, som man i første omgang formodede havde været målet for bombeangrebene.

Angrebene har fundet sted i et overvejende shiamuslimsk område i den vestlige del af Kabul.

Ingen har foreløbig taget skylden for angrebet. Men det sker, kun få dage efter at en selvmordsbomber dræbte seks civile nær et militært område i Kabul.

Den umiddelbare mistanke retter sig mod mod Taliban-oprørerne.

30 mennesker meldes såret ved angrebene.

Ingen har foreløbig taget skylden for angrebet, men Taliban var hurtigt ude og melde, at det ikke havde noget med angrebet at gøre.

Bomberne er eksploderet, kun få dage efter at en selvmordsbomber dræbte seks civile nær et militært område i Kabul.

Kabul er de seneste måneder blevet et af de farligste steder for civile at opholde sig.

Bag angrebene i byen står ud over Taliban også Islamisk Stat, der forsøger at konsolidere sin rolle i landet. Jihadisterne har siden 2015 fået fodfæste i Afghanistan.

Sikkerheden i Kabul har været skærpet siden 31. maj, hvor en lastbil læsset med sprængstof eksploderede i byens ambassadekvarter. Over 140 mennesker døde, og flere end 400 blev såret.

