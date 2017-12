Selvmordsbomber dræber tre ved efterretningstjeneste i Kabul

Kabul. Mindst tre personer er døde, og en anden er såret, efter at en selvmordsbomber til fods har sprængt sig selv i luften i Kabul mandag.

Gerningsmanden udløste sin sprængladning nær den bygning, der huser Afghanistans nationale efterretningstjeneste.

Det oplyser embedsmænd fra den afghanske regering.

Eksplosionen sker, blot en uge efter at den militante gruppe Islamisk Stat hævdede at stå bag et angreb mod et træningsanlæg, der tilhører samme agentur - Det Nationale Direktorat for Sikkerhed.

Her blev angrebsmændene dræbt, før de forårsagede betydelige tab, lyder det fra regeringen.

Ismail Kawsi, en talsmand for Afghanistans sundhedsministerium, siger, at mindst tre personer er dræbt i mandagens angreb. Yderligere er en såret bragt på hospitalet.

Ingen har endnu taget skylden for angrebet.

/ritzau/Reuters