Hvis du vil gøre en god handel på boligmarkedet, så er her et fif: Find et område med relativt lave priser og relativt mange cafeer. Økonomer og investorer siger god for reglen, og det forklarer også, hvorfor nogle nabolag er så kede af at få netop cafeer ind. For med cafeer begynder gentrificeringen, og snart ryger de oprindelige beboere ud.