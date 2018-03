Eksperter: Putin vil vende fattigdom og økonomi i sin tale

Moskva. Fattigdom, sociale reformer, økonomi og udenrigspolitik vil være på dagsordenen, når Ruslands præsident, Vladimir Putin, holder sin årlige tale til nationen torsdag.

Det vurderer russiske kommentatorer forud for talen ifølge The Moscow Times.

Siden Putin i december bekræftede, at han stiller op til en fjerde embedsperiode ved valget 18. marts, som han ventes at vinde, har han været nærmest tavs omkring sine politiske visioner.

Men det vil ændres i torsdagens tale. Særligt Ruslands økonomi vil være højt på dagsordenen, lyder det.

- Dette er folks største bekymring lige nu, siger Andrej Kolesnikov fra tænketanken Carnegie Moscow Center til The Moscow Times.

Ifølge Ruslands statslige statistikbureau, Rosstat, er realindkomster på tværs af Rusland faldet, og 19,6 millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen. Det er 4,2 millioner flere end i 2012.

- Vælgerne vil høre noget om højere lønninger og lavere huslejer og forbrugssatser, ligesom at de ønsker statslig priskontrol, siger politisk analytiker Abbas Galljamov.

- Putin er nødt til at adressere dette.

Særligt sundhedspleje er et nøgleproblem for mange russere, mener analytiker Jekaterina Schulmann. Især efter at mange hospitaler er lukket de seneste år, og mange andre er blevet privatiseret.

Genrejsning af Rusland som en global magt har fyldt meget under Putins styre. Analytikere mener dog, at det vil være risikabelt for Putin at fokusere for meget på udenrigspolitik i sin tale.

Vælgerne er nemlig i stigende grad bekymret for stagnering derhjemme, påpeger Jekaterina Schulmann.

- Udenrigspolitik er en kilde til angst, siger hun.

Ikke desto mindre forventer nogle kommentatorer, at Putin vil berøre emner som Syrien og det russiske forhold til USA, skriver The Moscow Times.

Men uanset hvad Vladimir Putin måtte annoncere i sin tale til nationen, så ligner det, at valgsejren er hjemme.

- Putin har opbakning fra 70 procent af vælgerne, siger politisk analytiker Jevgeny Minchenko.

