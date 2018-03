Eksperter om Trump og Kim Jong-uns møde: Meget kan gå galt

Historiske, men komplicerede.

Sådan kan man beskrive planerne om, at USAs præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un skal mødes til maj. Det bliver første gang nogensinde, statsledere fra de to lande sætter sig ved forhandlingsbordet.

»Symbolikken er i hvert fald ikke til at tage fejl af. Men jeg er skeptisk, for der er mange ting, der kan gå galt. Lad mig sige det sådan,« siger Andreas Bøje Forsby, forsker i international sikkerhed ved Nordisk Institut for Asien Studier ved Københavns Universitet.

En del af aftalen forud for topmødet er, at Nordkorea indvilliger i at nedruste på deres atomprogram. Den del af planerne forventer Andreas Bøje Forsby ikke, at nordkoreanerne efterlever.

»Jeg tror ikke, at Nordkorea mødes med Trump af alle mennesker for at afvikle et atomprogram, de har været igennem så mange pinsler for. Ikke mindst fordi de faktisk stort set er i mål med programmet og altså besidder den fornødne atomare afskrækkelseskapacitet. Jeg tror i højere grad, at det er et forsøg på at bryde dødvandet og mindske det internationale pres. Og regimet er ikke ligefrem kendt for at være en pålidelig medspiller,« siger han.

Tidligere forhandlinger er netop blevet spoleret af mistillid parterne i mellem. Liselotte Odgaard, ekspert i asiatiske forhold fra Forsvarsakademiet, er enig. Heller ikke hun forventer, at Kim Jong-un dropper atomvåben for at mødes med den amerikanske præsident.

»Det mest realistiske er nok, at Nordkorea pakker deres atomvåbenkapabilitet ned. Men de dropper den ikke. Måske vil de endda udvikle videre i det skjulte, som det har været set før,« siger hun.

På trods af begrænsede forventninger til udfaldet af mødet, er Liselotte Odgaard positiv over for, at parterne planlægger at mødes. Det ser »rimelig lyst ud, og hverken Trump eller Kim Jong-un mødes uden en grund«, siger hun.

Begge eksperter peger på, at meldingen om topmødet kommer i kølvandet på andre forhandlinger »behind the scenes«. Blandt andet har det det netop afsluttede vinter-OL i Sydkorea været en del af optakten. Syd- og Nordkoreas relation blev forbedret under legene, ligesom atomprogrammet blev indstillet.

»En del af forarbejdet har ligget under OL. Det har fungeret som en mulighed for at afsøge, hvad man kan gøre med Nordkorea, fordi her har man altid kunne trække i land og sige, at øvelserne var sat på pause for at få et velafviklet OL,« siger Liselotte Odgaard.

Sydkorea er en vigtig del af forklaringen på, at USA og Nordkorea nu er i stand til at mødes. Det forklarer Ole Wæver, professor i International Politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. USA og Nordkorea har en konflik om atomvåben og er på den måde de militære hovedaktører, mens Nord- og Sydkorea har en underliggende konflikt om landenes deling.

»Sydkorea har været meget aktive, fordi de var frustrerede over at blive et blafrende vedhæng til en svingende amerikansk politik – en politik, der var alt for risikabel for dem – og derfor har de nu genskabt en positiv dynamik med Nordkorea,« siger Ole Wæver.

For ham er det heller ikke irrelevant, at det netop er Trump, der skal forhandle med Kim Jong-un.

»Man kan spekulere over, om Nordkorea ser muligheder i at forhandle direkte med en Trump. Han er i forhold til andre amerikanske præsidenter usædvanligt uprofessionel, tilbøjelig til at lade sig påvirke i en konkret situation af den, han taler med, og ikke særlig modtagelig for sine rådgiveres briefinger. Så de kan måske tro, der er en chance for at lave endnu en af de hule aftaler, de har været berygtede for i fortiden,« siger Ole Wæver.

Ud over en aktiv sydkoreansk indsats har internationale sanktioner i løbet af det sidste år ramt Nordkorea hårdt økonomisk. Landets eksport er sat i bakgear, og det har presset Kim Jong-un, der kom til magten med et løfte om at forbedre landets økonomi. Det er også en af grundene til, at Kim Jong-un nu mødes med Trump, mener Andreas Bøje Forsby.

Indtil videre er det ikke klart, hvor de to statsledere skal mødes i maj. Tidligere har man forhandlet i Kina, men Andreas Bøje Forsby mener ikke, at det er en mulighed denne gang, fordi Kina reelt er koblet af forhandlingsspillet.

»Det mest realistiske er nok, at Trump og Kim Jong-Un mødes i den demilitariserede zone. Det er en slags ingenmandsland. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at det bliver i USA eller Nordkorea,« siger Andreas Bøje Forsby.