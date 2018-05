Eksperter efter læk: Trump er subjekt og ikke kun vidne i Rusland-efterforskning

Hvad vidste Donald Trump? Hvad tænkte han? Hvad gjorde han? Hvorfor?

Lækkede spørgsmål til den amerikanske præsident viser, at han er mere end blot et vidne i de igangværende undersøgelser af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, vurderer tidligere amerikansk statsanklager og dansk USA-ekspert. Dokumentet med de knap 50 spørgsmål fra specialanklager Robert Mueller til præsidenten er lækket til den amerikanske avis The New York Times.

»Det er klart for mig ud fra det her dokument, at præsidenten er et subjekt. Vi har hørt det før, men denne type af spørgsmål med: Hvad vidste du? Hvorfor gjorde du det? Hvordan reagerede du? Hvem talte du ellers med? De viser mig, at præsidenten tydeligvis er et subjekt,« siger en tidligere amerikansk statsanklager, Chuck Rosenberg, i en udsendelse med TV-vært Rachel Maddow på MSNBC.

Han mener, Trump tydeligvis er et subjekt i sagen til forskel fra et vidne, der kun fortæller om andres opførsel. Og det er en god pointe, mener Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

»Spørgsmålene viser, at det ikke kun er spørgsmålet om at få opklaret andre menneskers motiver, men også Trumps egne,« siger lektoren.

At Donald Trump er et »subject of investigation«, betyder ikke nødvendigvis, at han har gjort noget kriminelt, men at hans opførsel kan være relevant for efterforskningen, forklarer Chuck Rosenberg.

Specialanklager Robert Mueller undersøger russisk indblanding i det amerikanske valg, men undersøgelsen har fået flere forgreninger, da den også omfatter forbrydelser, der kommer frem i løbet af undersøgelsen. Herunder om Trump har forsøgt at hindre rettens gang, også kaldet »obstruction of justice«. De fleste spørgsmål til præsidenten relaterer sig netop til dette emne, skriver The New York Times.

»Sagen får stadig flere forgreninger. Den handler dels om, hvad en fremmed magt, Rusland, gjorde for at påvirke det amerikanske præsidentvalg. Den handler også om, hvorvidt der på nogen måde var forbindelser mellem Trump-lejren og Rusland. En anden ting handler om, hvilke økonomiske forbindelser Trump og hans virksomheder har til Rusland, og tredje ting handler om, hvorvidt Trumps folk har foretaget sig ting, der skulle forhindre rettens gang, altså »obstruction of justice«,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

Han påpeger, at der foreløbigt er seks personer tiltalt i sagen, hvoraf fem med tætte tråde til Trump har erklæret sig skyldige. De skyldige tæller blandt andre Rick Gates, Michael Flynn og George Papadopoulos, der alle arbejdet med Trumps valgkamp og erklæret sig skyldige i at lyve over for efterforskere blandt andet om deres kontakt til russere.

»Man må formode, at de nu samarbejder med Robert Mueller og har givet ham vigtige informationer. Sandheden er, at Mueller holder kortene tæt til kroppe, at der kan være masser af ting i den her sag, vi ikke aner noget om endnu. Men nogle af os har en formodning om, at det er store ting,« siger Niels Bjerre-Poulsen uden at ville komme nærmer ind på, hvilke »store ting« han har i tankerne.

Ifølge USA-kender Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på onlinemediet Kongressen.dk, har Donald Trump grund til at være bekymret over spørgsmålene.

»De viser, at det ikke er bagateller, men store ting, Robert Mueller gerne vil tale med Trump om. Det er ikke detaljer hist og pist og andre, der er i primært fokus. Det her er alvorlige ting, han gerne vil snakke med præsidenten om, og han går virkelig til stålet. Der er ikke noget, der er fredet, også selvom det handler om den amerikanske præsident,« siger han.

Donald Trump har igen og igen understreget, at der ikke har været noget samarbejde mellem ham og russerne. »No collusion«, som han gentog flere gange under et pressemøde for nylig.

»Hvis det til sidst vurderes, at Trump har været medvirkende til »obstruction of justice«, så kan det bane vejen for en rigsretssag med det forbehold, at der kommer demokratisk flertal i Senatet efter midtvejsvalget,« fortæller Anders Agner Pedersen.

Det er ikke lykkedes New York Times at få en kommentar til spørgsmålene fra Donald Trumps advokat eller fra den særlige anklagemyndighed. Du kan læse spørgsmålene til præsidenten her.