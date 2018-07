Ekspert: Theresa May hænger i en tynd tråd

Storbritanniens konservative er alt andet end enige om strategien for landets udtræden af EU, og nu vil de stille premierminister Theresa May til regnskab.

Partiformanden skal mandag aften mødes med konservative parlamentarikere i den såkaldte 1922 Committee for at forklare sin strategi for brexit.

»Hvad, der sker i de kommende timer, bliver afgørende for regeringens fremtid,« vurderer EU-ekspert og lektor på CBS, Ole Helmersen.

Theresa May skulle efter forrige års britiske folkeafstemning sikre en klokkeklar aftale med EU om landets udtræden af fællesskabet. Foreløbigt har premierministeren fået et blødt kompromis i land.

»Aftalen vil være god for både Storbritannien og for EU«, sagde Theresa May i den forbindelse.

Regeringen fandt efter eget udsagn frem til strategien »kollektivt« på et 12 timer langt møde internt i partiet med alle 26 ministre i fredags.

Mødet blev ifølge britiske medier en tung arbejdssejr for premierministeren og har tilsyneladende kostet dyrt på tilliden mellem partiet og dets formand.

Theresa May har ifølge BBC valgt side: Hun ønsker en tættere forbindelse til EU, end mange af hendes partifæller gør. Og hun må nu bruge mødet mandag aften og muligvis måneden ud på at sælge den kurs bedst muligt.

Uroen tog til i styrke søndag

Konflikten kulminerede søndag med en dramatisk opsigelse fra Storbritanniens særlige minister for brexit, David Davis.

Opsigelsen kom kun to døgn før implementeringen af den nye aftale mellem Storbritannien og EU og har efterladt begge parter i tvivl om næste skridt.

»David Davis har altid sagt, at der var for lidt brexit i brexit«, siger Ole Helmersen. »Han synes ikke, briterne for alvor kommer ud af fællesskabet.«

Den nu tidligere minister har ifølge Financial Times hele fem gange siden november sidste år truet med at sige op i protest mod regeringens lidt for bløde linje.

»Jeg er ked af, at du har valgt at forlade regeringen, når vi har gjort så store fremskridt mod et glat og succesfuldt brexit,« sagde Theresa May efter David Davis' endelige beslutning.

Hun udnævnte så mandag formiddag Dominic Raab som brexitminister. Den nye mand på posten er tidligere boligminister og en kendt fortaler for brexit. Om udnævnelsen kan lægge låg på den konservative kritik, vides ikke endnu.

»Så borgfreden fra i fredags er allerede brudt sammen,« siger Ole Helmersen:

»Hele spillet om de kommende forhandlinger er kastet ud i kaos. Om andre vil trække sig, ved vi heller ikke. Det ligner en større regeringskrise.«