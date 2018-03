Ekspert: Præsident Xi har ryddet alle sine rivaler af banen

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har sørget for at rydde alle modstandere af vejen, inden Kinas parlament søndag gav ham mandat til at regere for livstid.

»Vi kan udlede, at manden i den grad har fået sat sig solidt på magten. Han har brugt de senere år på at eliminere potentielle rivaler inden for partiet med hjælp fra antikorruptionskampagnen,« siger Kina-ekspert Andreas Bøje Forsby, der forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet:

»For første gang i nyere kinesisk historie har man en korruptionsanklage mod et siddende medlem i Politbureauets Stående Komité, der er det allermest magtfulde organ.«

Ind til ændringen kunne præsidenten blive siddende i to gange fem år. De to tidligere ledere har stået for en mere kollektiv ledelsesstil, forklarer Andreas Bøje Forsby.

»Xi er for første gang siden Maos tid blevet omtalt som den store leder. Det er en udvikling, der viser, at vi i Kina nu har at gøre med en leder, som har taget samme magtposition som Mao,« siger Kina-eksperten.

Præsident Xi Jinping har siddet ved magten siden 2012. Derfor skulle han give magten videre i 2023, men nu kan den 64-årige præsident blive siddende resten af livet.

Blandt den almene befolkning er der ikke nødvendigvis samme opbakning til lederen som i parlamentet, hvor næsten alle knap 3000 medlemmer stemte for forfatningsændringen.

»At dømme ud fra de kinesiske sociale medier har der været en del kritik, men på grund af censur bliver kritikken slettet, lige så hurtigt som den bliver lagt op.«

»Men grundlæggende er der også et ønske om stabilitet, og hvis Xi Jinping kan få økonomien til at fortsætte med at buldre derudaf, kan man slippe af sted med meget,« siger Andreas Bøje Forsby.

Andreas Bøje Forsby tror ikke, at ændringen kommer til at betyde noget for Danmarks forhold til Kina.

/ritzau/