Ekspert om afsløringer fra Trumps administration: »Der er ikke rigtig nogen historiske paralleller til den her situation«

En topembedsmand fra Trumps administration har brudt sin tavshed og skrevet et anonymt indlæg om, at »der er voksne til stede« i Det Hvide Hus. Ifølge USA-ekspert bekræfter kronikken indtrykket af, at Trump sætter det politiske system i USA under voldsomt pres.