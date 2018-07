Ekspert kalder VM en succes for Putin: »Han har købt en fest, og det har han fået«

Trods politisk uro på den storpolitiske scene frem mod VM-slutrunden i Rusland står præsident Vladimir Putin efter søndagens finale tilbage med en succes.

»Jeg er helt sikker på, Putin er rigtig fint tilfreds. Han har købt en fest, og det har han fået, og han siger selv, det har nedbrudt fordomme om Rusland. Det har han også fået andre til at gentage, bl.a. FIFAs præsident og vores egen Peter Schmeichel,« siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Rusland.

Inden VM var der diplomatisk krise og snak om boykot og sanktioner i forbindelse med sportsbegivenheden. Det blev meldt ud, at britiske ministre og royale ikke ville deltage, og regeringen herhjemme overvejede at følge samme spor.

De politiske stridigheder har været trængt i baggrunden under kampene, og Vladimir Putin kan håbe, at den vellykkede sportsbegivenhed konverteres til politisk medvind.

Positive indtryk kan konverteres politisk

»Nogle af de store sager, der kører lige nu med nedskydningen af MH17, hvad der skete med Skripal, og om der har været russiske tropper i Østukraine, det er påstand mod påstand. Der kan Putin håbe, at flere efter VM siger: »Arh, det kan russerne ikke finde på. Jeg har selv været der. Det gik så godt ved VM«,« forklarer Flemming Splidsboel Hansen.

Han henviser til nedskydningen af passagerflyet MH17 i 2014 og giftangrebet mod Sergej Skripal i England dette forår. Sidstnævnte er årsagen til, at Storbritannien boykottede VM.

VM-slutrunden blev spillet i 11 russiske byer, så mange russiske borgere har mødt udenlandske turister. Det kan også have nedbrudt fordomme blandt russere mod Vesten. Desuden har de set turister få lov til at gøre ting, de ikke normalt får lov til.

»Det er generelt meget svært at få lov til at afholde demonstrationer i Rusland, og under VM har der været skærpet forbud. Men udenlandske fans har alligevel demonstreret. Kroaterne rullede for eksempel et stort flag ud, hvor der stod »Tak Rusland«. Det var de russiske medier helt vilde med og viste billeder af. Det kan måske have en effekt på sigt,« siger Flemming Splidsboel Hansen.

Den eneste skramme i Putins fodboldfest er Pussy Riot, der søndag under finalen løb ind på banen.

Pussy Riot på banen

»Den episode betyder jo, at nu snakker jeg f.eks. om det, så der er fokus på det. Folk tænker, hvad var nu det for en sag, hvad skete der med Pussy Riot, og hvorfor er de så utilfredse? Det ville Putin jo helst være fri for,« siger seniorforskeren.

VM-finalen blev kort afbrudt, da fire medlemmer af gruppen Pussy Riot løb ind på banen. De risikerer bøder og samfundstjeneste.

Pussy Riot er et russisk, feministisk punkkollektiv, der de seneste år har optrådt med flere events for at protestere mod Vladimir Putin.

De sætter fokus på politisk undertrykkelse og kræver blandt andet, at alle politiske fanger løslades.

Fakta om Pussy Riot Den russiske punkgruppe har stået bag diverse protestaktioner. Her kan du blive klogere på gruppen: * Gruppen blev dannet i efteråret 2011, da den daværende premierminister, Vladimir Putin, bebudede, at han igen ville gå efter præsidentposten. * Pussy Riot består af omkring 12 kvindelige aktivister. * Pussy Riots første aktion foregik i november 2011, hvor maskerede kvinder på et stillads i en undergrundsstation i Moskva rev hovedpuder i stykker og kastede fjerene ned på skinnerne i en aktion med titlen "Frigiv brostenene" op til russisk valg. * Gruppen blev for alvor kendt efter en ulovlig happening på Den Røde Plads i januar 2012. Her optrådte otte kvinder med en sang, hvori Putin blev hånet for at have tisset i bukserne. Sangen var inspireret af de folkelige protester i kølvandet på det russiske parlamentsvalg 4. december 2011, hvor oppositionen mente, der blev begået valgfusk. * 21. februar 2012 stormede fem af gruppens medlemmer op til alteret i Moskvas store frelserkatedral, hvor de iført farverige elefanthuer og kjoler dansede rundt og fremførte en såkaldt punkbøn. Teksten beskyldte den ortodokse kirke for at være alt for tæt forbundet med regeringen og bad jomfru Maria "fordrive Putin", der siden er blevet præsident igen. * Tre af medlemmerne - Nadesjda Tolokonnikova, Maria Aljokhina og Jekaterina Samutsevitj - blev efterfølgende anholdt for religiøs hooliganisme. * Retssagen mod de tre bandmedlemmer blev indledt under stor offentlig bevågenhed. Anklageren krævede dem idømt tre års fængsel for hooliganisme og optøjer motiveret af religiøst had. * De blev idømt to års fængsel, og flere andre af Pussy Riots medlemmer gik under jorden eller i eksil. Siden er de blevet frigivet. Kilde: AFP, Reuters. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Men alt i alt har det dyreste VM nogensinde været en succes for Vladimir Putin med en patriotisk bølge, der er skyllet hen over landet.

»Det russiske hold klarede sig meget bedre end forventet. Du har kunnet høre russere råbe i alle kampene, selv om Rusland ikke har spillet. Så der har været en fejring af holdet, men endnu mere af Rusland som land,« siger Flemming Splidsboel Hansen.