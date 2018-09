Ekspert: Her er de to oplagte scenarier for en ny svensk regering

Det svenske valg blev søndag afviklet med en mudret parlamentarisk situation som resultat. Ingen partier kan skabe et flertal sammen med de partier, som de gik til valg med. Samtlige partier har derfor nerverne uden på tøjet frem mod Riksdagens åbning om to uger.

Den historiske situation skyldes, at ingen, som det ser ud nu, ønsker at samarbejde med Sverigedemokraterna på grund af deres udlændingepolitik. Det efterlader Sverigedemokraternas nu 62 mandater uden mulighed for regeringssamarbejde.

Scenarie 1: Alliance-regering som første forsøg

Hans Mouritzen, der er seniorforsker i udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at man først vil forsøge med en alliance-regering bestående af Kristerssons Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Denne konstellation tror Hans Mouritzen dog hurtigt vil få et flertal imod sig, da den kun har 143 mandater ud de 175, der skal til at skabe en flertalsregering.

Scenarie 2: S kan samarbejde hen over midten

»På et eller andet tidspunkt tror jeg, at der vil blive dannet en regering under ledelse af Stefan Löfven som statsminister i regering med Centerpartiet og Liberalerna - hvilket jeg også tror, er det, som Stefan Löfven helst vil,« siger Hans Mouritzen.

Han forklarer, at et samarbejde hen over midten vil være den mest rationelle vej ud af den nuværende situation. Det oplagte vil være, at regeringen i Sverige endnu engang vil blive dannet med Stefan Löfven som statsminister.

»Ingen af de to konstellationer, som der er gået til valg på, er mulige. Derfor er en regering hen over midten nok uundgåelig, men der kommer helt sikkert til at blive slugt nogle kameler,« siger Hans Mouritzen.

En af de kameler, der skal sluges, bliver Alliancens opløsning, hvilket vil sætte Löfven i en styrket position. Det vil give ham mulighed for at efterlade Kristerssons Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet ude på sidelinjen.

Usandsynligt, at Sverigedemokraterna bliver lukket ind

»Flere danske kommentatorer har sagt, at Sverigedemokraterna i længden nok skulle komme ind i varmen, men det var bestemt ikke det, man hørte på valgnatten. Der blev udtalelserne om SD strammet yderligere op,« siger Hans Mouritzen.

Han understreger, at der teoretisk er den tredje mulighed, at Moderaterna og Kristdemokraterna går i regering med parlamentarisk støtte fra Sverigedemokraterna.

Men han mener, at det er usandsynligt, da man i svensk politik ikke har tradition for at være lige så pragmatisk omkring sit ideologiske standpunkt, som man ofte ser i Danmark.

»Svensk politik er meget mere idébaseret og ikke så pragmatisk som i Danmark. Der er en meget stærk borgerlig opinion i Sverige, som er meget humanistisk indstillet,« siger Hans Mouritzen.