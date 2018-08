Eks-rådgiver om Trump: Han er en racist, der har brugt »N-ordet« gentagne gange

Donald Trump er flere gange kommet med racistiske udtalelser og har også har brugt »N-ordet«. Det hævder en af Donald Trumps tidligere betroede medarbejdere, Omarosa Manigault Newman, i en ny bog.

Ifølge Omarosa Manigault Newman kan beviset findes på båndoptagelser fra Trumps tv-realityshow »The Apprentice«, som hun medvirkede i.

I bogen, der netop er udgivet, henviser Omarosa Manigault Newman til tre navngivne kilder, som kan støtte hendes påstand, skriver The Guardian. Newman hævder desuden, at hun personligt har været vidne til, at Trump under valgkampen i 2016 brugte racistiske ord om rådgiver i Det Hvide Hus, Kellyanne Conways mand, George Conway, som er halvt filippinsk.

Omarosa Manigault Newman beskylder Trump for at være racist

»Vil du se på denne George Conway-artikel?« citerer hun præsidenten for at sige. Om George Conway skulle Trump have tilføjet ordene »flip og goo-goo«, som begge er udtryk for racemisbrug på Filippinerne.

Læs også Er hun bare en »modbydelig, forræderisk og løgnagtig« kvinde - eller fortæller hun sandheden om Trump?

Toppen af et isbjerg med forfærdelige ting

Kritikere har tidligere stillet spørgsmål ved Omarosa Manigault Newmans troværdighed og beskylder hende for at søge hævn over for administrationen efter hendes pludselige afskedigelse i december sidste år. I bogen skriver hun, at hun følte en voksende erkendelse af, at Donald Trump faktisk var racist. »Min viden om »N-ordet«, som kan høres på båndet fra realityshowet og hans hyppige anvendelser af dette ord var toppen af et højt isbjerg med en masse forfæredelige ting, jeg har oplevet med ham i løbet af de sidste to år,« skriver hun.

Metro-Goldwyn-Mayer, som ejer rettighederne til realityshowet har sammen den britiske skaber af showet, Mark Burnett indtil videre modstået presset for at frigive de konkrete optagelser på grund af »forskellige kontraktlige og juridiske krav«, skriver The Guardian.

Donald trump beskyldes for racisme. Foto: Susan Walsh/Ritzau Scanpix)

Engang var Omarosa Manigault Newman blandt Trumps mest højtstående støtter og en fremtrædende rådgiver under valgkampen - med en årsløn på 179.700 dollars som kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus. Sit bryllup holdt hun i april 2017 på Trumps luksushotel tæt på Det Hvide Hus.

Læs også Donald Trumps assistent forlader sit job: »Jeg har set ting, som har gjort mig utilpas«

Hvordan man tager fat i en kvinde

Det er langt fra første gang, Trump bliver beskyldt for at være racistisk og kønsdiskriminerende. Tidligere skulle han have udtalt, at man tager fat i en kvinde, ved at tage fat i »hendes fisse«.

Også den kendte skuespiller og komiker Tom Arnold har udtalt, at Trump på en video bruger racistisk sprog, og at det derfor kan bevises.

Med Omarosa Manigault Newmans nye bogudgivelse er det anden gang et fremtrædende medlem af Trump-administrationen udgiver sine erindringer. Også den tidligere pressesekretær, Sean Spicers har kritiseret Trump.

Flere politiske kommentatorer har i den forløbne uge udtrykt skepsis i forhold til Omarosa Manigault Newmans beskyldninger. Brian Shelter, der er mediekorrespondent hos CNN skrev i sit nyhedsbrev:

»Er en tidligere elev i administrationen og realitystjerne en troværdig kilde til informationer om Trump?«