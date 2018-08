Eks-nazister stiller op for Sverigedemokraterna: »Det er muligt, at jeg kaldte mig det engang«

Med kun ti dage til det svenske valg har en ny undersøgelse fra den liberale svenske avis Expressen kastet et nyt lys på det succesrige protestparti Sverigedemokraterna.

Gennemgangen afslører, at flere tidligere medlemmer fra den nazistiske organisation »Nationalsocialistisk Front« (NSF) er på valglisterne for Sverigedemokraterna.

Og flere af dem kaster tråde til gruppen bag et af de nazisitiske mord i nyere svensk historie.

»Jeg har ikke behandlet nogen direkte dårligt«

En af dem er Thomas Jelinek. Den 38-årige svensker havde tidligere en ledende stilling i NSFs lokalafdeling i skånske Klippan i slutningen af halvfemserne og begyndelsen af nullerne.

I dag figurerer han som kandidat for Sverigedemokraterna, men lægger ikke skjul på sin baggrund.

Jeg har ikke behandlet nogen direkte dårligt, fordi jeg var med i NSF. Rent personligt. Thomas Jelinek, kandidat for Sverigesdemokraterna

»Det er muligt, at jeg kaldte mig det (nazist, red.) engang. Det gør jeg absolut ikke nu,« siger han til Expressen.

Netop NSF Klippan har tidligere haft en fremtrædende rolle i den nynazistiske historie, da en mand fra Elfenbenskysten blev myrdet i området i 1995. Jelinek mener dog, at han har sit på det tørre.

Er der noget, som du gerne vil undskylde for fra din tid i NSF?

»Nej, jeg har ikke behandlet nogen direkte dårligt, fordi jeg var med i NSF,« siger han til Expressen og tilføjer:

»Rent personligt.«

Den nationalistiske fremmarch

Sverigedemokraterna er generelt kendt for en skarp nationalistisk linje, men har tidligere taget stærkt afstand fra nazi-sammenligninger. Blandt andet med fordømmelsen af organisationen »Nordiska motståndsrörelsen« (NMR) i september i fjor.

»Jeg mener, at det (NMR, red.) meget vel kunne ses på den måde. Jeg er ikke den rigtige til at svare, men jeg skulle meget vel kunne tænke mig, at man kunne betragte det her som en terrororganisation,« sagde Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, dengang.

Springer vi et lille år frem, skal svenskerne til stemmeurnerne. Overordnet har Sverigedemokraterna haft medvind i valgkampen og står ifølge de seneste målinger til at få næsten 20 procent af mandaterne i Riksdagen.