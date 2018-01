Egyptisk regime tvinger rival til præsident Sisi væk

Kairo. Det egyptiske regime giver ikke ved dørene. Det fik den sidste seriøse udfordrer til præsident Abdel Fattah al-Sisi at mærke mandag.

Den tidligere hærchef Sami Anan trækker sig som præsidentkandidat, efter hæren har beskyldt ham for at stille op uden militærets tilladelse.

Anklagen blev fremsat i en video, der blev lagt på Facebook.

Heri hedder det, at Sami Anans kandidatur har til formål at "skabe splittelse mellem de væbnede styrker og det egyptiske folk".

Han beskyldes også for at have forfalsket dokumenter, så de viser, at han ikke længere er en del af hæren.

Sami Anan er den sidste i en række af prominente kandidater, der af regimet er blevet tvunget til at trække sig fra præsidentvalget.

Anan fortalte i sidste uge, at han stiller op til præsidentvalget. Han lod forstå, at hans kampagne skulle bygge på at bekæmpe korruption og magtmisbrug.

Der er præsidentvalg i Egypten fra 26. til 28. marts.

/ritzau/Reuters