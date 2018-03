Egyptens præsident synes sikker på genvalg

Egypterne gik mandag til valgurnerne ved et præsidentvalg, hvor de kan vælge mellem landets siddende leder, Abdel Fattah al-Sisi, og en næsten ukendt politiker, der har kæmpet hårdt for at fremstå som en seriøs modkandidat.

Men få tvivler på, at Sisi vil vinde en meget overbevisende sejr ved valget, der holdes over tre dage.

Præsidenten var mandag blandt de første vælgere på en skole i Kairos Heliopolis-distrikt, hvor han stemte under store sikkerhedsforanstaltninger.

Mange andre vælgere var også tidligt ude og stod i kø ved stemmesteder, hvor der nogle steder spillede orkestre for at fejre valget.

»Der er ikke noget alternativ til Sisi, men hvis vi ikke stemmer, ville det nok ikke være godt for landet«, siger den 66-årige Adel Sameeh, en forsikringsmand, efter at have udfyldt og afleveret sin stemmeseddel.

Sikkerhedsstyrker var udkommanderet i stort antal for at beskytte valglokalerne, og mange steder var der oprettet kontrolposter med soldater i pansrede køretøjer.

»Intet kan skræmme egypterne og få dem til at opgive at stemme. Ikke terrorisme eller noget andet«, siger den egyptiske premierminister, Sherif Ismail, til det statslige tv.

Alle iagttagere forventer, at Sisi sikrer sig endnu fire år som præsident ved valget, der afsluttes onsdag, og dermed sikrer sig fire år mere på posten.

Kun de færreste ved, hvad modkandidaten, Moussa Mustafa Moussa, egentlig står for.

Oprindeligt havde fem andre politikere ytret ønske om at stille op ved præsidentvalget. Men en blev anholdt, og derpå trak de andre sig efter nogle uklare forløb.

Fra menneskerettighedsorganisationer lyder der massiv kritik af, at præsident Sisi har slået hårdt ned på politiske modstandere og indskrænket ytringsfriheden og forsamlingsfriheden markant.

Ifølge nogle rettighedsgrupper sidder der i dag op mod 60.000 politiske fanger i Egyptens fængsler.

Siden revolutionen i 2011 har Egypten været igennem en politisk og økonomisk turbulent periode. Turister og investorer har holdt sig væk, og det har ført til tab af arbejdspladser og stigende priser på dagligvarer.

Derudover kæmper militæret en langvarig kamp mod islamistiske grupper, der har fået fodfæste på Sinai-halvøen.

Nu ønsker egypterne fred og stabilitet, og derfor støtter mange vælgere Sisi. De mener, at han kan få landet ud af problemerne.

»De ser ham som den stærke leder, der kan stabilisere både økonomien og sikkerheden i landet,« siger den danske ambassadør i Egypten, Susanne Shine.