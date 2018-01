Egyptens præsident får venligsindet rival ved udskældt valg

Der bliver alligevel bare en anelse spænding om udfaldet af det kommende præsidentvalg i Egypten.

I hvert fald får den nuværende præsident, Abdel Fattah al-Sisi, rent faktisk en modkandidat.

Det står klart, efter at den relativt ukendte Mousa Mostafa Mousa mandag har meldt sit kandidatur. Mandag klokken 14.00 dansk tid var sidste udkald, hvis man ønskede at komme på stemmesedlen.

Læs også Egyptisk regime tvinger rival til præsident Sisi væk

Flere andre bud på kandidater stiller ikke op. De mener, at de bliver undertrykt.

Mousa Mostafa Mousa står i spidsen for Ghad-partiet, der har bakket op om endnu en valgperiode til Abdel Fattah al-Sisi. Partiet har endda organiseret flere valgarrangementer for den siddende præsident. På Mousas Facebook-side fremgår det tydeligt, at han bakker op om den siddende præsident.

Læs også Egypterne skal til præsidentvalg i slutningen af marts

Flere egyptiske oppositionsledere har opfordret til at boykotte valget. De mener, at al-Sisi og hans folk systematisk rydder politiske modstandere af vejen og gør det umuligt for dem at stille op.

FN og rettighedsgrupper har i stærke vendinger kritiseret valgprocessen.

Læs også En sangerindes frække musikvideo blev for meget for det konservative Egypten

Flere potentielle kandidater er blevet anholdt. Det gælder blandt andre den tidligere hærchef Sami Anan, der i sidste uge blev tilbageholdt af militærpoliti i Kairo.

Anan beskyldes for at stille op uden militærets tilladelse.

Sami Anan er den seneste i en række af prominente kandidater, der af regimet er blevet tvunget til at trække sig fra præsidentvalget.

Læs også Sisi-udfordrers hjemkomst til Egypten omgærdet af mystik

Blandt dem er den tidligere premierminister Ahmed Shafik. Han trak sig tidligere på måneden. Det forlød, at han havde været tilbageholdt på et hotel i Kairo.

Også nevøen til tidligere præsident Anwar al-Sadat har trukket sig. Mohamed Anwar al-Sadat begrundede det med frygt.

Valget i Egypten finder sted 26. til 28. marts.