Efter VM-festen: Moskvas »Rabalderstræde« bliver aldrig det samme igen

Lysdioderne hænger der stadigvæk. De dingler i deres ledninger som en neonblå stjernehimmel over sidegaden til den Røde Plads i Moskva.

Nikolskaja-gaden hedder den, og det var her, der skete en art kernefusion, da VM-slutrunden kolliderede med den russiske hovedstad.

Lyshavet dannede i fire uger baggrund på Instagram-billeder af fans i sombreroer og turistede pelshuer. De blev dasket til, altså dioderne, af syngende horder af kroatiske, engelske og peruvianske fodboldfans. Og de var loftet over de gadedansegulve, der ud af ingenting groede frem under den månedlange fodboldfest.

Mange af deltagerne i festen besøgte Rusland for første gang. De så et Moskva, der var pyntet og fejet, renset for tiggere og grøntsagssælgere, med gratis offentlig transport for fodboldfans, fri adgang til museer og et natteliv som en endeløs strandfest uden sand.

Men også mange moskovitter så en ny side af deres by. Nikolskaja plejede at være det sidste sted, man finder en fest. Et sløvt strøg med kædecafeer og kiksede souvenirs.

Nu var gaden blevet forvandlet til Moskvas »Rabalderstræde«. Her blev hoppet i takt om eftermiddagen og danset hele natten til musik fra biler med åbne døre. Her mødte de tilrejsende fans de mest feststemte russere, og det var et hit.

Som en af mine russiske venner udbrød – og det var en af de første VM-aftener: »Jeg har aldrig set Moskva i så godt humør!«

»Er du russer? Så må du ikke!«

Nu bliver den russiske hovedstad altid en smule snurrende sydeuropæisk, når de 13 millioner indbyggere fra juni til august kompenserer for en lang og sur vinter. Gadefester er der nok af.

Men denne gang var selv det mindst humoristiske segment i hovedstaden – de allestedsnærværende russiske politistyrker – som forvandlet. Javel, det havde de naturligvis fået ordre til. De havde lært sig nogle høflige brokker på engelsk og fået til opgave at lade folk feste. Men, for pokker, de nød det. Alle nød det.

For få måneder siden anholdt Moskvas politi over 1.000 mennesker på Pusjkin-pladsen for deltagelse i en fredelig oppositionsdemonstration. Nu fandt de sig smilende i, at mexicanske fans gav dem sombreroer på.

Og ja, 700.000 gæster kan faktisk forvandle en by, som den russiske forfatter Mikhail Sygar skrev i en kommentar. For en stund handlede råbene »Rusland, Rusland, Rusland« ikke om Krim, ikke om politik, men om en fodboldkamp, som man tabte, og så festede man alligevel. Sygar, der ellers ikke rutter med superlativerne, kaldte VM for »det bedste, der er sket i vores land i 25 år«.

Men var det hele bare et vindpust, som forsvandt med finalekampen, og den sidste chance for at drikke høkerbajer på Nikolskaja?

På de sociale medier gik en video om netop dét viralt. En ung russer spørger en politibetjent, om han også må drikke øl på gaden, når VM er slut. Betjentens halvironiske svar er netop som frygtet: »Er du russer? Så må du ikke!«

På Nikolskaja, hvor denne klumme skrives, er der da også mere stille nu. Der er 30 procent rabat på alle fodboldsouvenirs, og dioderne trænger til at blive skiftet ud.

Men det er ikke kun de tilrejsende fans, der kan tænke tilbage på et helt andet Nikolskaja. Det kan også russerne selv.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland