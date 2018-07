Efter ugers indespærring: Hele fodboldholdet reddet ud af grotte

18 dage kan føles som lang tid.

For 18 dage siden var Danmark stadig med i VM i fodbold, Roskilde Festival fortsat en uge ude i fremtiden og Uffe Elbæk endnu ikke dansk statsministerkandidat. For de fire thailandske drenge og deres fodboldtræner, der 23. juni blev indespærret i Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand og først tirsdag blev reddet ud derfra, må de 18 dage have føltes som en evighed.

Søndag og mandag var deres otte fodboldkammerater blevet reddet ud af grotten, og dermed sluttede mareridtet altså endelig for samtlige 12 drenge og deres fodboldtræner, der for over to uger siden blev fanget fire kilometer inde i grotten, efter at kraftig monsunregn oversvømmede alle veje ud.

»Vi er ikke sikre på, om dette er et mirakel, videnskab eller hvad,« skrev det thailandske Navy Seal-korps, der har ført an i aktionen, tirsdag på Facebook, efter at hele fodboldholdet var ude af grotten.

Senere på dagen berettede den britiske avis The Guardian, at bilister i den nærliggende by Chiang Rai var begyndt at dytte i en art fejring af operationen.

Hverdagen vender dog ikke tilbage for fodboldholdet lige med det samme. For selv om helbredstilstanden hos i hvert fald de otte drenge, der blev reddet ud søndag og mandag, ifølge de thailandske myndigheder er god, er de alle blevet bragt til et hospital af frygt for sygdomme eller infektioner, de kan have pådraget sig under indespærringen.

Overblik: Sådan forløb redningen af fodbolddrengene og deres træner - dag for dag Redningsaktionen af 12 fodbolddrenge og deres træner, som sad fanget i en grotte i Thailand, fik sin afslutning tirsdag. Aktionen endte lykkeligt, da alle er blevet reddet ud i live. Få et overblik over redningsforløbet her: * Lørdag 23. juni: De 11-17-årige drenge går sammen med deres træner ind i grottekomplekset i det nordlige Thailand efter fodboldtræning, mens det regner. De bliver meldt savnet samme aften. Lokale embedsmænd finder cykler, der er låst fast til et hegn i nærheden af indgangen, samt sko og fodboldstøvler. * Søndag 24. juni: Der bliver fundet hånd- og fodaftryk i grotten. Politiet antager, at drengene er søgt længere ind i grotten på grund af stigende vandstand. * Mandag 25. juni: Dykkere fra de thailandske specialstyrker begynder at søge efter drengene i grotten. Det antages, at drengene befinder sig i en højtbeliggende luftlomme i et område kaldet Pattaya Beach. * Tirsdag 26. juni: Dykkere når flere kilometer ind i grottekomplekset, men må vende om, da strømme af vand afskærer dem muligheden for at komme længere ind. * Onsdag 27. juni: Amerikanske og britiske specialister støder til redningsholdet. * Torsdag 28. juni: Redningsaktionen må sættes i bero på grund af stærke strømme og oversvømmede områder. Vandpumper hentes ind for at dræne området for det mudrede vand. Der flyver droner over området, der skal finde huller ind til grotten. * Lørdag 30. juni: Bedre vejr giver mulighed for, at dykkere kan nå længere ind i grotten. * Søndag 1. juli: Der oprettes en base inde i grotten, hvortil der fragtes lufttanke og andre forsyninger. Det giver dykkerne mulighed for at blive længere tid inde i grotterne. * Mandag 2. juli: Fodboldholdet og træneren bliver fundet i live sent mandag. Nu retter fokus sig mod opgaven at få drengene og deres træner ud. * Tirsdag 3. juli: Der kommer mad og medicin frem til drengene, der bliver forberedt på, at de måske skal være i grotten et godt stykke tid. * Onsdag 4. juli: Dykkerne underviser fodbolddrengene i at bruge dykkermasker. Der pumpes vand ud af grotten, da der ventes regnskyl i de kommende dage. * Torsdag 5. juli: Situationen ser alvorlig ud på grund af de dårlige vejrudsigter, og redningsarbejderne taler om at foretage et vanskeligt redningsforsøg. Der ledes samtidig efter åbninger i bjergsiden. * Fredag 6. juli: En dykker, der forsøgte at etablere en forbindelse med ilt til drengene, omkommer under arbejdet. Lederen af Thailands specialstyrker siger, at iltniveauet er faldet. Han advarer om "begrænset" tid til at få fodboldholdet ud. * Lørdag 7. juli: Det vurderes, at det endnu ikke er sikkert at lade drengene forsøge at dykke ud af grotten. Fodboldtræneren undskylder i et brev til forældrene for at have bragt deres drenge i fare. Lederen af redningsmissionen siger, at der er blevet boret over 100 huller i bjergsiden i et forsøg på at nå ind til drengene. * Søndag 8. juli: Redningsaktionen påbegyndes, og dykkere redder fire drenge ud, der bliver bragt til et nærliggende hospital for undersøgelser. Der sidder fortsat otte drenge og en fodboldtræner i grotten. De tilbageværende drenge er de svageste. I alt 90 dykkere deltog i aktionen. * Mandag 9. juli: Redningsaktionen genoptages, og endnu fire drenge reddes ud af grotten. Dermed var der mandag aften fortsat fem personer tilbage i grotten. * Tirsdag 10. juli: Den sidste fase af redningsaktionen indledes. De sidste fire drenge og deres træner reddes ud i live. Fire dykkere, som var sammen med gruppen inde i grotten, er tirsdag eftermiddag dansk tid endnu ikke kommet ud. En talsmand for sundhedsmyndighederne siger, at de otte drenge, som blev reddet ud søndag og mandag, er "i strålende humør", og at de har stærke immunsystemer, fordi de spiller fodbold. Kilde: AFP, Reuters og Ritzau. /ritzau/

Ifølge New York Times skal drengene, deres træner og fire militærpersoner tilbringe mindst en uge på et sygehus i Chiang Rai.

De thailandske fodbolddrenges indespærring har fået enorm opmærksomhed verden over, og den klassiske historie om menneskets kamp mod naturen og uret har været fast føljeton i medierne på samme måde, som da 33 chilenske minearbejdere i 2010 blev indespærret under jorden efter en nedstyrtningsulykke, og store dele af verden ligeledes løbende kunne følge redningsaktionen.

Adskillige udenlandske dykkere og frivillige har deltaget i operationen – herunder to danskere – og mens drengene endnu var indespærret i grotten, tilbød den amerikanske Tesla-topchef og iværksætterguru Elon Musk sin assistance med en miniubåd. Det internationale fodboldforbund, FIFA, inviterede til gengæld miniputterne en tur til VM i Rusland, når de engang var reddet ud – en oplevelse, hospitalsopholdet dog forhindrer dem i.

Og selv om de ellers havde nok at se til med henholdsvis et kommende NATO-topmøde og Brexit-betinget regeringskrise, fandt både USAs præsident, Donald Trump, og Storbritanniens premierminister, Theresa May, tirsdag tid til at lykønske de involverede i redningsaktionen på det sociale medie Twitter.

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment - all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. juli 2018

»Sådan et smukt øjeblik – alle befriet, godt arbejde!« lød det fra Donald Trump, mens Theresa May skrev, at hele verden ville hylde modet hos de involverede i redningsaktionen.

Delighted to see the successful rescue of those trapped in the caves in Thailand. The world was watching and will be saluting the bravery of all those involved. — Theresa May (@theresa_may) 10. juli 2018

Danmarks ambassadør i Thailand, Uffe Wolffhechel, gav tirsdag Ritzau sit bud på, hvorfor sagen er blevet en international tophistorie:

»Det menneskelige aspekt - det kunne have været min søn, der sad derinde.«

Historien er dog ikke udelukkende endt lykkeligt. En erfaren dykker omkom fredag af iltmangel i forsøget på at yde fodboldholdet hjælp.

OVERBLIK: Her er de 12 fodbolddrenge fra grotten For over to uger siden tog 12 drenge og deres fodboldtræner en udflugt ind i et grottesystem. Det begyndte at regne, og vandstanden i grotten steg, og drengene blev fanget flere kilometer inden i grotten Tirsdag eftermiddag kunne thailandske specialstyrker berette, at alle 12 drenge og deres træner var reddet ud. Efter at drengene blev fundet, har de blandt andet haft mulighed for at skrive breve til deres forældre, som dykkerne har taget med ud. Læs, hvem de 13 fra fodboldholdet "Vildsvinene" er: * Chanin Vibulrungrungruang, 11 år. Chanin går under kælenavnet Titan. Han spillede på sin skoles fodboldhold, inden han blev inviteret til "Vildsvinene", hvor han er den yngste spiller. * Mongkol Booneiam, 12 eller 13 år. En af hans lærere beskriver Mongkol, som har kælenavnet Mark, som et meget respektfuldt og godt barn. Hans far fortæller, at Mark elsker skolen, næsten lige så meget, som han elsker fodbold. * Panumas Sangdee, 13 år. Cheftræneren for holdet har sagt, at Panumas, der har kælenavnet Mig, er større end andre drenge på sin alder. Desuden er han meget adræt. * Duganpet Promtep, 13 år. Duganpet med kælenavnet Dom er holdets anfører, og ifølge CNN har flere professionelle klubber i Thailand haft et godt øje til ham. Desuden er han dygtig til at motivere holdet. * Somepong Jaiwong, 13 år. Hans kælenavn er Pong, og hans lærer Manutsanun Kuntun har fortalt AFP, at Pong er en meget glad dreng, som elsker sport. Han drømmer om at spille på landsholdet. * Nattawut Takamrong, 14 år. Han skrev i et brev til sine forældre, at de ikke skulle bekymre sig. Forældrene svarede Nattawut, der har kælenavnet Tern, at de venter på ham foran grotten. * Adul Sam-on, 14 år. Adul er oprindeligt fra Myanmar, men han forlod landet og sin familie for at få bedre uddannelse i Thailand.Han snakker både thailandsk, burmesisk, kinesisk og engelsk, og han var den eneste, som var i stand til at tale med de britiske dykkere, som fandt holdet. * Ekarat Wongsukchan, 14 år. Den 14-årige dreng med kælenavnet Bew skrev i et brev til sin mor, at han ville hjælpe hende i butikken, så snart han var blevet reddet ud. * Prajak Sutham, 15 år. Prajak, som kaldes Note, bliver af venner af familien beskrevet som "en klog, stille fyr". * Pipat Pho, 15 år. Pipat skrev til sine forældre, at han gerne ville ud og spise mookatha, der er en thailandsk barbecueret, når han kommer ud fra grotten. Hans kælenavn er Nick. * Pornchai Kamluang, 16 år. - Vær ikke bekymrede, jeg er meget glad, skrev Pornchai, der har kælenavnet Tee, i brevet til sine forældre. * Peerapat Sompiangjai, 17 år. Dagen, hvor drengene forsvandt, var Peerapats fødselsdag, og drengene var efter sigende gået ind i grotten for at fejre den 17-årige, som har kælenavnet Night. De havde taget snacks med til fejringen. * Hjælpetræner Ekapol Chantawong, 25 år. Ekapol undskyldte i sit brev over for forældrene for at have taget drengene med ind i grotten. - Jeg lover, at jeg passer på børnene, så godt jeg kan, skrev han også. Ifølge nogle medier var Ekapol, som har kælenavnet Ake, den svageste i gruppen, da de blev fundet. Det skyldtes, at han nægtede at spise noget af det medbragte mad, som de andre drenge delte. Kilder: BBC, CNN, The Guardian, AFP. /ritzau/

