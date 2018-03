Efter fund af nervegift på restaurant: Britisk politi opfordrer hundredvis af borgere til at vaske tøj og ejendele

Det britiske politi har på en restaurant i byen Salisbury fundet spor efter en nervegift, som blev anvendt i et angreb mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter, rapporterer BBC.

Nervegiften er blevet fundet under retsmedicinernes fortsatte efterforskning i en del af restauranten Zizzi.

Restauranten er et af fem steder i Salisbury, som politiet undersøger indgående i den lille by.

Giften skal være blevet fundet under en teknisk undersøgelse af et restaurationslokale, hvor Skripal og hans datter var søndag eftermiddag for en uge siden.

Politiet opfordrer omkring 500 mennesker, som har besøgt pubber og restauranter i Salisbury i sidst weekend, til at vaske deres tøj og deres ejendele - deriblandt mobiltelefoner og nøgler.

Risikoen for, at flere personer udsættes for nervegiften er meget lav, siger politiet.

Myndighederne har hidtil identificeret over 200 vidner og har indsamlet over 240 stykker bevismateriale.

Den 66-årige Skripal og hans 33-årige datter har ligget på en intensivafdeling, siden de for en uge siden blev fundet bevidstløse på en bænk uden for restauranten i den sydlige engelske katedralby.

»De to ofres tilstand er kritisk, men stabil,« siger en talsmand for den britiske regering.

En politimand, som blev alvorligt syg efter at have ydet hjælp til ofrene umiddelbart efter de blev fundet, har fået mange støtte- og sympatitilkendegivelser fra offentligheden.

»Han opfatter ikke sig selv som en helt. Han siger, at han blot gjorde sit job,« hedder det i en erklæring søndag, hvor politiet takker for støtten på vegne af deres kollega.

Politiet undersøger også kirkegården i Salisbury, hvor Skripals kone og søn er begravet. Skripals søn, Alexander, døde i juli sidste år, 43 år. Han døde under et besøg i Sankt Petersborg.

Skripals kone, Liudmila, døde af kræft i 2012, 60 år.

Flere end 250 antiterrorbetjente er sat på opgaven med at opklare det mystiske overfald på russeren og hans datter.

Skripal, der var dobbeltspion, blev i 2010 del af en større spionudveksling mellem Rusland og USA.

Rusland har afvist at stå bag overfaldet i Salisbury.

