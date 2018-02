Efter blodigt skoleskyderi: Trump vil forbyde frygtet enhed, der kan gøre våben fuldautomatiske

For første gang siden det tragiske masseskyderi, der 14. februar kostede 17 elever og lærere livet på et gymnasium i Florida, har præsident Donald Trump nu fremlagt en stramning af den liberale amerikanske våbenlovgivning.

Det skriver flere amerikanske medier.

Konkret ønsker han at forbyde ethvert aggregat, der kan forvandle i øvrigt legale semiautomatiske våben til fuldautomatiske våben. Det vil først og fremmest sige til maskingeværer, der kan skyde byger af skud afsted blot ved at holde udløseren kontinuerligt inde.

Loven vil blive fremlagt »meget snart«, sagde han ved en ceremoni i Det Hvide Hus tirsdag aften dansk tid.

Trump har især de såkaldte bump stocks i tankerne. Det vil sige et særligt aggregat, der kan monteres på semiautomatiske våben, så de bliver fuldautomatiske.

Bump stocks blev bl.a. anvendt, da den 64-årige Stephen Paddock fra et hotelvindue i Las Vegas i oktober i fjor dræbte hele 58 mennesker og sårede flere hundrede ved at affyre over 1.100 skud, herunder med semiautomatiske våben, der var blevet fuldautomatiske med det monterbare aggregat.

Hvis forbudet havde været gældende under masseskyderiet i Florida i sidste uge, ville det ikke have haft nogen effekt, idet gerningsmanden her benyttede sig af semiautomatiske våben uden bump stocks.

Det vil sige, at gerningsmanden blev nødt til at trykke fingeren ind hver gang, han ville affyre et skud.