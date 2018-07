Dykker dør i forsøget på at hjælpe fangede fodbolddrenge

En af de dykkere, der arbejdede på at redde 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner ud fra en grotte i Thailand, er død af iltmangel.

Det oplyser thailandske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

»Det er triste nyheder. En tidligere Navy Seal-dykker, der frivilligt forsøgte at redde drengene, døde i nat klokken to,« oplyser guvernør i Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck, fredag morgen lokal tid.

Ifølge guvernøren forsøgte den 37-årige dykker at levere iltbeholdere til drengene i grotten, da han selv løb tør for ilt under vandet.

De tragiske omstændigheder ændrer dog ikke på redningsmissionen, lyder det fra Arpakorn Yookongkaew, der er marinedykkernes øverstbefalende.

»På trods af dette vil vi fortsætte, indtil vores mission er fuldført,« siger han.

Redningshold i Thailand knokler i døgndrift med at pumpe vand ud fra en oversvømmet grotte, hvor de 12 drenge og deres træner har været fanget i næsten to uger.

Drengene blev lokaliseret mandag, efter at de havde været spærret inde i den oversvømmede grotte siden 23. juni.

Frømænd opholder sig nu hos drengene. Dykkere har bragt mad og medicin til dem, og så er de blevet behandlet for skrammer.

En video fra grotten viser dem siddende med varmetæpper, mens de griner af frømændenes vittigheder.

Derudover forsøger man at lære drengene at dykke. Turen ind tager seks timer, og turen tilbage tager fem timer. Men i øjeblikket er vurderingen, at forholdene er for vanskelige, til at de kan forsøge at dykke.

Det skyldes blandt andet, at man skal passere smalle sprækker, hvor iltflaskerne skal af, og at vandet er ekstremt grumset.

Thailandske myndigheder har sagt, at det kan ende med, at man må lade drengene blive i grotten til efter regntiden. Det kan betyde, at de skal være i grotten i flere måneder.

/ritzau/

Japan henretter medlemmer af dommedagskult

En tidligere leder og flere medlemmer af den japanske dommedagskult Aum Shinrikyo er fredag blevet henrettet.

Det rapporterer det japanske statsmedie NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aum Shinrikyo stod i 1995 bag et angreb i undergrundsbanen i Tokyo med nervegassen sarin. 13 mennesker blev dræbt, og flere end 6000 blev syge.

Det japanske justitsministerium har endnu ikke bekræftet fredagens henrettelser, og hvor præcis hvor mange, der er blevet henrettet, er fortsat uvist, skriver Reuters.

I alt er 13 medlemmer af kulten blevet idømt dødsstraf ved hængning. Kultens tidligere leder, Shoko Asahara, var ifølge NHK den første, der blev henrettet.

Dommedagskultlederen Shoko Asahara er angiveligt blevet henrettet af de japanske myndigheder. Billedet er fra 1995.

Han har siddet på dødsgangen i mere end et årti.

Den ekstremistiske kult blandede buddhistisk og hinduistisk meditation med dommedagstænkning.

20. marts 1995 gennemførte kulten et kemisk angreb i myldretiden i Tokyos travle undergrundsbane med nervegassen sarin, der oprindeligt blev udviklet af nazisterne.

Angrebet fik storbyen til at ligne en krigszone, da syge mennesker strømmede op af undergrundsbanen med væskende øjne og åndedrætsbesvær.

Mange væltede omkuld med fråde om munden, mens blodet strømmede ud af deres næser.

Shoko Asahara blev født i 1955 som Chizuo Matsumoto på den sydvestlige ø Kyusho. Han ændrede sit navn i 1980erne, da han var med til at stifte og udvikle Aum Shinrikyo-kulten.

Han var næsten blind, men en karismatisk leder, og den store mystik omkring ham var med til at tiltrække mange i 1980erne.

Aum Shinrikyo, der har ændret navn til Aleph, afbrød alle forbindelser til Shoko Asahara i 2000.

Eksperter vurderer dog, at Asahara fortsatte med at have stor indflydelse i kulten, og mange medlemmer benytter stadig billeder og lydoptagelser af Asahara, når de mediterer, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/

Eksplosion på fyrværkerifabrik koster 24 livet i Mexico

24 mennesker blev torsdag dræbt i en række eksplosioner på en fyrværkerifabrik nord for Mexicos hovedstad, Mexico City.

Blandt de dræbte er fire brandmænd og to politifolk, der blev tilkaldt stedet efter den første eksplosion. Det oplyser de lokale myndigheder.

»Personale fra nødberedskabet var ankommet til stedet efter den første eksplosion, da en anden hændelse fandt sted, hvormed flere beredskabsfolk blev dræbt og såret,« skriver regeringen i staten Mexico i en meddelelse.

Videooptagelser fra en nærtliggende vej viser en stor røgsky stige op fra området omkring byen Tultepec.

Myndighederne i området oplyser, at fire bygninger blev ødelagt under eksplosionerne. Regeringen i staten Mexico oplyser, at otte indbyggere i Tultepec er omkommet i ulykken.

Retsmedicinere arbejder på stedet, hvor flere eksplosioner torsdag kostede adskillige mennesker livet på en fyrværkerifabrik i Tultepec nord for Mexico City. Daniel Becerril/Reuters

Justitsministeren i staten Mexico oplyser, at 17 af de dræbte døde under eksplosionerne, mens syv er døde på hospitalet.

Myndighederne mangler fortsat at identificere flere af de omkomne.

Ud over de dræbte meldes 49 personer såret efter ulykken. De er blevet transporteret til hospitaler i området.

Det er ikke første gang, at fyrværkeriulykker ryster byen Tultepec, der ligger omkring 30 kilometer nord for Mexico City.

I 2016 blev omkring 30 mennesker dræbt under en eksplosion på et marked i byen.

Luis Felipe Puente, der er chef for Mexicos sikkerhedsstyrelse, oplyser, at er der er indført foreløbigt forbud mod salg af fyrværkeri i området.

Forbuddet vil først blive ophævet, efter at myndighederne har gennemset producenternes licenser.

/ritzau/Reuters