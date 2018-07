Duterte lover fortsat ubønhørlig krig mod narko

Den filippinske krig mod narko, der i løbet af de seneste to år har kostet tusindvis af mennesker livet, kommer til at fortsætte ufortrødent.

Det siger den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, mandag i sin årlige tale om nationens tilstand.

Han indledte sin tale med at forsvare sin narkopolitik, der har fået kritik fra især udlandet.

»Krigen mod ulovlige stoffer er langt fra overstået«, understreger præsidenten.

»Den vil være lige så ubarmhjertig og skræmmende, om man vil, som den dag den begyndte,« siger han.

Duterte iværksatte den hårde kurs over for alle lige fra narkobrugere til narkokarteller, så snart han var taget i ed for to år siden.

Siden da er 4354 formodede narkomaner og narkohandlere blevet slået ihjel af politiet, viser tal fra myndighederne i Manila.

Menneskeretsorganisationer mener imidlertid, at antallet af dødsofre er mindst det tredobbelte. De siger, at det store antal drab kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden.

»Hvis I tror, at jeg kan tales fra at fortsætte denne kamp på grund af demonstrationer og protester, som jeg mener er rettet mod de forkerte, så har I misforstået det,« siger Duterte i en direkte besked til sine kritikere.

»Jeres bekymring er menneskerettigheder, min bekymring er menneskeliv«, tilføjer han.

Mandag var titusinder af mennesker samlet uden for kongressen i Manila for at vise deres modstand mod voldsbølgen under Dutertes foreløbig to år lange styre.

Demonstranterne mener desuden, at Duterte drejer landet i retning af et mere autoritært styre.

En meningsmåling viste for nylig, at der generelt er høj opbakning blandt filippinske vælgere til Duterte og hans hårde kurs over for alle former for narkokriminalitet.

/ritzau/AFP