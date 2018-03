»Drop fædrelandet fra nationalsangen«: Feministisk forslag vækker debat i Tyskland

Tyskerne skal ikke længere synge med på nationalsangens berømte strofer om det stolte »fædreland«. Og de skal droppe nationalsangens opfordring til »broderlighed«.

I stedet skal nationalsangens renses for angiveligt utidssvarende passager, der anvender mandlige betegnelser for patriotisk ånd. De tilbagestående passager skal stryges til fordel for kønsneutrale vendinger som »hjemstavn« og »modighed«.

I hvert fald ikke hvis det står Kristine Rose-Möhring, der er ligestillingstalsmand for det tyske familieministerium i Berlin.

Med et forslag om at opdatere den tyske nationalsang – das Deutschlandslied – med kønsneutrale ord, der skal afspejle moderne forhold mellem kønnene, har Rose-Möhring i anledningen af kvindernes kampdag udløst en debat om forholdet til historiske tekster og politisk korrekthed.

Hvorfor gør vi ikke vores nationalhymne, das Deutschlandlied, kønsneutral. Hjemstavnsland i stedet for ’fædreland’, ’modig’ i stedet for broderlig’; det gør jo slet ikke ondt, vel? Kristin Rose-Möhring, ligestillingstalsmand i det tyske familieministerium.

Med den nuværende tekst føler kvinder sig udelukket fra det nationale fællesskab, men Rose-Möhring, der opfordrer til at luge ud i de altmodische passager. »Hvorfor gør vi ikke vores nationalhymne, das Deutschlandlied, kønsneutral«, lyder det polemiske spørgsmål fra Rose-Möhring ifølge tyske medier.

»Hjemstavnsland i stedet for ’fædreland’, ’modig’ i stedet for broderlig’; det gør jo slet ikke ondt, vel?«

Forslaget har udløst en hidsig debat i Tyskland. Anne Wizorek, der er en af Tysklands mest fremtrædende feministiske debattører ser forslaget om en måde at skabe øget lighed mellem kønnene i det tyske samfund.

»Sproget kan bevirke meget mere, end de fleste mennesker har lyst til at indrømme. Jeg synes, at sproget er et meget vigtigt værktøj«, siger Wizorek til Bayerische Rundfunk.

Noget tyder dog på, at Kristin Rose-Möhring får vanskeligt ved at overbevise et flertal af tyskerne om nødvendigheden af en ny tekst til nationalsangen.

Forslaget er blevet modtaget med udpræget kølighed af to af Tysklands mest magtfulde kvinder. En talsmand for Angela Merkel anfører, at kansleren er »meget tilfreds« med nationalsagens nuværende ordlyd.

Den nyudnævnte kristendemokratiske generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer afviser, at kvinder bør føle sig ekskluderet af teksten til ’das Deutschlandlied’, som blev skrevet af digteren August Heinrich Hoffmann von Fallersleben i 1841.

»Indtil nu har jeg – og jeg gælder i den grad for at være en frigjort kvinde - aldrig haft indtryk af, at jeg ikke var omfattet eller blev tiltalt af nationalhymnen«, sagde Annegret Kramp-Karrenbauer, der regnes for en mulig efterfølger til Angela Merkel ifølge Deutsche Welle.

»Man bør lade den (nationalsangen, red.) være, som den er«.

Heller ikke Tysklands præsident Frank-Walter Steinmeier er synderligt begejstret for udsigten til en ændret sangtekst. »Nej, jeg er ikke for at ændre ordlyden«, siger Steinmeier ifølge Focus til Saarbrücker Zeitung.

Ikke desto mindre har andre lande tidligere redigeret i nationalsagen af hensyn til lighed mellem kønnene.

Så sent som i februar valgte Canada at udskifte glosen »sønner« med ordene »os alle« for at afspejle begge køn i nationalsangen.

Samme model blev gennemført i Østrig i 2012, da glosen »vores døtre« blev tilføjet til verslinjer, der indeholdt en reference til »vores sønner«.

Troels Heeger er Berlingskes korrespondent i Tyskland