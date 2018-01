Drama om næstformand ryster Arbeiderpartiet i Norge

Alvorsfulde og ordknappe medlemmer af ledelsen i Norges Arbeiderparti mødtes tirsdag eftermiddag på partikontoret for at drøfte sagen om den midlertidigt suspenderede næstformand, Trond Giske.

Han er blandt andet blevet beskyldt for at have udøvet sexchikane mod kvindelige partifæller.

21. december sagde Giske efter et krisemøde med partilederen, at han »stærkt beklager« sin opførsel.

Han sagde, at han havde opført sig kritisabelt på flere områder. Blandt andet i magtforhold og i sociale sammenhænge med meget alkohol.

Dagen efter, 22. december, sygemeldte næstformanden sig.

Sagen har dog rumlet hen over jul, og mandag aften nåede den sit foreløbige højdepunkt.

Her meddelte partiformand Jonas Gahr Støre i en pressemeddelelse, at Giske er suspenderet fra sin post på ubestemt tid.

»I lyset af den krævende situation, som partiet står i, og sagens karakter er Giske og jeg blevet enige om, at han fritages for hvervet som næstformand på ubestemt tid,« lød det.

Sidenhen har Giske erkendt, at han ikke kan sidde på næstformandsposten, sådan som sagen står.

»Jeg har i dag (mandag, red.) meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, at som situationen er, anser jeg det for umuligt at udføre opgaverne som næstformand i Arbeiderpartiet på en god måde,« skriver han i et opslag på Facebook.

I opslaget lyder det dog også, at der er kommet løgne og falske beskyldninger frem om ham. Toppolitikeren peger på, at også hans side af historien skal og bør høres.

Arbejderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, deltager i tirsdagens møde sammen med en jurist.

Der er samtidig lagt op til et rivegilde i partiet, da en ny rapport i stærke toner kritiserer partiets ledelse for ikke at høre på medlemmer, der er under dem.

Arbejdsmiljøet i partiet bliver også beskrevet som »ekstremt dårligt«.

