Dopingdokumentar tager Oscar foran danske produktioner

Los Angeles. De oscarnominerede dokumentarfilm "De sidste mænd i Aleppo" og "Strong Island", der begge har danske kreative kræfter bag sig, går ikke fra dette års oscaruddeling med en gylden statuette.

Det står klart, efter at filmen "Icarus" natten til mandag dansk tid blev kåret til bedste dokumentarfilm ved showet i Los Angeles.

"De sidste mænd i Aleppo" er en dansk hovedproduktion med støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI). Filmen handler om organisationen De Hvide Hjelme, der arbejder for at hjælpe civilbefolkningen i krigshærgede Syrien.

Søren Steen Jespersen er producer på filmen. Og han tager det ikke så tungt, at det ikke blev til en pris natten til mandag.

- Jeg har hele tiden følt, at vi allerede vandt, da vi blev nomineret, og sådan har jeg det stadig.

- Vores film er et stærkt vidnesbyrd om krigens grusomhed med eller uden en Oscar. Nomineringen har i sig selv været et enormt skulderklap for hele holdet, siger Søren Steen Jespersen via en sms fra salen i Los Angeles.

Den amerikanske dokumentar "Strong Island" er dansk koproduceret. Der er også en dansk klipper blandt filmens kreative kræfter.

Men begge dokumentarer må altså se sig forbigået af "Icarus", der handler om det omfattende, statsstøttede dopingprogram i Rusland.

I filmen lader filmmageren Bryan Fogel sig selv dope og får ad den vej indsigt i nogle dybe hemmeligheder om dopingprogrammet i Rusland.

