Donald Trumps svigerforældre får amerikansk statsborgerskab

New York. USA's førstedame Melania Trumps slovensk fødte forældre har fået amerikansk statsborgerskab.

Det oplyser parrets advokat Michael Wildes.

Donald Trumps svigerforældre, Viktor og Amalija Knavs, aflagde troskabsed til USA ved en ceremoni torsdag i New York.

Både Viktor og Amalija Knavs er over 70 år og begge er gået på pension. Melania Trumps far var i mange år bilsælger i Slovenien, mens hans hustru arbejdede på en tekstilfabrik.

Det er uvist, hvor lang tid processen med at opnå statsborgerskab har taget, og advokat Michael Wildes oplyser heller ikke, om den 48-årige Melania Trump har støttet sine forældre økonomisk.

Knavs-parret havde i forvejen permanent opholdstilladelse i USA.

Donald Trump har lagt en hård politisk linje over for immigranter. Han tager blandt andet afstand fra familiesammenføringsregler for personer, der opnår amerikansk statsborgerskab.

Trump mener, at reglerne er med til at fratage amerikanere job og truer den nationale sikkerhed. Præsidenten er fortaler for et system, der begunstiger uddannede og engelsktalende personer.

Melania Trumps forældre opholder sig en stor del af året i USA, hvor de ofte tilbringer tid med deres datter og barnebarnet Barron.

