Donald Trump revser Pakistan over manglende terrorsamarbejde

Små tre måneder efter, at Donald Trump tweetede om et markant forbedret forhold til Pakistan, langer han hårdt ud efter landet, som han anklager for dobbeltspil og løgne. Selv om Pakistan er en amerikansk allieret, bliver landet hyppigt anklaget for at tolerere, samarbejde med eller direkte støtte jihadistiske terrorbevægelser.