Donald Trump måtte trække i land: Nu modsiger han endnu engang sin egen efterretningstjeneste

Præsident Trump skaber på ny oprør ved at modsige sin egen direktør for national efterretning, Dan Coats, og afvise, at Rusland fortsat på aggressiv vis angriber USA.

»Nej,« sagde Trump, da han i dag onsdag blev spurgt, om USA stadig angriber USA.

Det sker blot 24 timer efter, at Trump presset af massiv kritik af hans optræden under mandagens pressekonference med Putin måtte trække i land og erklære, at han har fuld tillid til sin egen efterretningstjeneste efter at have undsagt dens konklusion om, at Rusland blandede sig det amerikanske præsidentvalg i 2018.

I stedet hæftede han lid til Putins ”meget stærke” afvisning af indblanding.

Dan Coats advarede allerede fredag før Trumps og Putins topmøde om, at ”advarselslamperne blinker rødt igen” med en fortsat strøm af russiske cyberattack på USA.

»Rusland fortsætter med at være aggressiv over hele linjen,« sagde Dan Coats.

»I dag er den digitale infrastrutur, der servicerer landet, bogstaveligt talt under angreb.«

Dan Coats kom med den kraftige advarsel samme dag, hvor vicejustitsminister Rod Rosenstein fremlagde et 29 siders detaljeret anklageskrift mod 12 agenter fra Ruslands militlre efterretningsenhed GRU for at have hacket Hillary Clintons kampagne under præsidentvakgkamoen i 2016.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.