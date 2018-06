Donald Trump gør kovendinger til en politisk stil

USAs præsident vendte med ét slag sin immigrationspolitik om og stoppede adskillelsen af små børn og deres forældre. Det er langtfra første gang, at kursen pludselig er den modsatte. Mange har svært ved at få øje på den politiske linje, men om det skaber resultater, er for tidligt at vurdere.