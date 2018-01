Donald Trump efter lortelande-debat: »Jeg er den mindst racistiske person, du nogensinde har interviewet«

USA's præsident, Donald Trump, fastslår, at han »ikke er racist«.

Udtalelsen kommer, efter at han angiveligt kaldte Haiti og lande i Afrika for »lortelande« under en diskussion i Det Hvide Hus.

»Nej, nej. Jeg er ikke racist. Jeg er den mindst racistiske person, du nogensinde har interviewet. Det kan jeg sige dig,« siger Donald Trump søndag, da han bliver konfronteret med sin udtalelse.

En udtalelse, der ifølge avisen Washington Post faldt i Det Hvide Hus under en diskussion med flere demokrater og republikanere. Her blev Daca, et særligt immigrationsprogram for unge immigranter, diskuteret.

Men Trump selv nægter at have sagt "lortelande" om stederne.

»Har du set, hvad de andre senatorer i rummet har sagt om mine udtalelser? Jeg sagde det ikke,« lyder det fra Donald Trump.

Den demokratiske senator Dick Durbin, der var til stede i Det Hvide Hus, bekræfter dog den nedladende kommentar fra Trump.

Illinois-senatoren tilføjer i øvrigt, at præsidentens udtalelser var »modbydelige, hadefulde og tydeligt racebetonede«.

Daca-programmet, der var på dagsordenen under diskussionen i Det Ovale Værelse, står for Deferred Action of Childhood Arrivals.

Programmet giver mulighed for, at visse illegale immigranter, der kom til USA som mindreårige, kan få arbejdstilladelse i landet.

Men efter at Donald Trump kom til magten, tilbagekaldte han Daca.

Søndag åbnede han dog en smule for, at man måske kan finde frem til en ny aftale. Han er "klar, villig og i stand til" at lande en aftale, men mener, at problemet er Demokraterne, der ikke vil indgå en aftale.

Daca blev indført af den tidligere præsident Barack Obama i 2012.

Det skete, efter at Kongressen havde stoppet et forslag om at give cirka 800.000 unge immigranter lovligt ophold i USA. Daca gjorde det muligt for dem at blive og uddanne sig i USA.

Dog kun for to år ad gangen. Så skulle tilladelsen fornys igen.

Pigedrab vækker harme og politisk spænding i Pakistan

De pakistanske myndigheder udsendte søndag en tegning af en mand, som myndighederne mistænker for at have voldtaget og dræbt en otteårig pige ved navn Zainab Ansari i området syd for Lahore nær grænsen til Indien.

I alt er 12 drab blevet begået i byen Kasur i år. Politiet mener, at en seriemorder har begået dem, men myndighederne har ikke formået at dæmme op for udbredt harme over manglende resultater i efterforskningen.

Voldtægten og drabet på Zainab har vakt harme i store dele af Pakistan, og ved begravelsen af den dræbte pige blev en politistation angrebet af rasende demonstranter. Mindst to blev dræbt, og flere blev såret, i voldsomme sammenstød.

»Politiets efterforskere mener, at Zainab var seriemorderens niende offer siden 2016. Myndighederne venter nu på dna-prøver for at få det bekræftet,« siger en regeringstalsmand i Punjab, Malik Ahmad Khan.

»Alle ni ofre blev voldtaget, og otte af dem blev dræbt. Det offer, som overlevede, er stadig indlagt,« siger han.

Dna-prøver passer sammen i seks tilfælde i de tidligere sager.

I samme periode, som pigerne blev dræbt, er tre drenge også blevet voldtaget og dræbt i Kasur-området.

Den eftersøgte mand blev set uden for den dræbte piges hjem 4. januar.

Zainab Ansari forsvandt, da hun var på vej til undervisning. Hun boede hos pårørende, da hendes forældre var på pilgrimsfærd i Saudi-Arabien.

»I to år har vi levet i frygt. Forældre er bange for at sende deres børn udenfor«, siger Zainabs far, Muhammad Amin Ansari.

Pakistan's Malala Yousafzai, som i 2014 modtog Nobels fredspris, og som er en forkæmper for pigers ret til undervisning, har i et tweet udtrykt dyb sorg over Zainabs tragiske skæbne, og hun stiller krav om handling for at pågribe drabsmanden.

Teenager kræves løsladt efter lussing mod israelsk soldat

Det internationale samfund er nødt til at reagere på, at en 16-årig palæstinensisk pige står til ti års fængsel. Kameraer fangede hende i at give en israelsk soldat en lussing.

Det mener Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty Danmark.

»Det optrin, som hun har været involveret i, viser, at hun slet ikke udgør en reel trussel mod en kampklædt soldat. Den straf, hun står til, er fuldstændig ude af proportioner,« siger hun.

Ahed Tamimi er blevet sigtet for 12 lovovertrædelser, heriblandt overfald og stenkast. På videoen fra december kan man se pigen gribe fat i en soldat, der patruljerer på Vestbredden.

Det israelske militær har forklaret, at soldaterne forsøgte at forhindre palæstinensere i at kaste med sten, da de blev overfaldet.

»Vi og andre organisationer har en del fokus på den uproportionelle håndtering af situationer, hvor unge mennesker og børn er involveret i situationer i Israel i de besatte områder på Vestbredden. Det her er langt fra den eneste. Men her er et eksempel på, at vi skal vise, at det her foregår,« siger Trine Christensen.

Hun tilføjer, at hun håber, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil sende et signal til Israel om, at det her er totalt over stregen.

»Vi efterlyser, at den danske regering er med til at sige fra. Vi håber, at regeringen vil fordømme behandlingen og bede om, at Ahed Tamimi bliver løsladt,« siger Trine Christensen.

Ifølge Tamimis familie har den 16-årige pige været udsat for fysisk udmattende transportture fra retssale til fængsler. Familien hævder desuden, at hun heller ikke har haft adgang til toiletfaciliteter.

Siden sagen startede, er den 16-årige pige med eksplosiv kraft blevet et symbol for opstanden mod Israels besættelse af palæstinensiske områder. Flere steder i verden er der udbrudt demonstrationer til hendes støtte.

VW kan bryste sig af rekordsalg sidste år trods skandale

Den tyske bilproducent Volkswagen fik et rekordår sidste år. Producenten solgte nemlig 6,23 millioner biler i 2017, hvilket er en stigning på 4,2 procent i forhold til 2016.

Det oplyser salgsdirektør Jürgen Stackmann søndag på bilmessen North American International Auto Show i Detroit.

Rekordsalget er en kærkommen saltvandsindsprøjtning for Volkswagen, der i 2015 blev ramt af en stor skandale. Her kom det frem, at den tyske bilgigant snød med softwaren i sine biler.

Softwaren gjorde, at dieselbilerne fra det tyske mærke ved officielle kontroller fremstod mere miljøvenlige, end tilfældet var i virkeligheden.

Det lille stykke software betød blandt andet, at biler solgt i USA kunne udlede et 40 gange højere niveau af kvælstofgasser, end loven tillader.

Snyderiet med softwaren viste sig at være en del af en global bilskandale, hvor adskillige bilmærker blev afsløret i at snyde med udledningen af kvælstofgasser.

Rekordsalget sidste år skyldes ikke mindst en stærk vækst i Kina. Her solgte Volkswagen 3,18 millioner biler. Det er 5,9 procent flere biler end i 2016.

Omvendt gik salget ikke så godt i hjemlandet Tyskland, hvor det kun blev til 531.600 solgte biler. Det er en nedgang på 4,7 procent sammenlignet med 2016.

I USA, hvor skandalen først så lyset, endte salget sidste år på 340.000 biler. Det er en fremgang på 5,2 procent i forhold til 2016 og første salgsvækst i landet siden 2013.

»Vi kommer til at fremskynde vores salgsoffensiv i 2018 med nye idealer fra vigtige modeller som Polo, T-Roc og Touareg,« siger salgsdirektør Jürgen Stackmann.

I begyndelsen af december blev en tidligere Volkswagen-chef i USA, tyske Oliver Schmidt, idømt syv års fængsel ved en domstol i Detroit.

I efteråret erkendte Schmidt, som var VW's udviklings- og miljøchef i USA, at have medansvar for installeringen af ulovlig snydesoftware i den tyske bilgigants dieselbiler.

Skandalen menes at have kostet Volkswagen omkring 30 milliarder dollar indtil videre.

Vogue suspenderer fotografer efter påstande om seksuel adfærd

Modemagasinet Vogue har indstillet samarbejdet med kendisfotograferne Mario Testino og Bruce Weber på ubestemt tid. Det sker i kølvandet på beskyldninger fra mandlige modeller og assistenter om upassende seksuel opførsel.

Det oplyser redaktør på Vogue Anna Wintour søndag.

Hun siger, at beskyldningerne mod sine to "personlige venner" har været "svære at høre og hjerteskærende at konfrontere".

»Jeg tror stærkt på værdien af anger og tilgivelse. Men jeg tager påstandene meget alvorligt. Derfor har vi på Conde Nast (Vogues udgiver, red.) besluttet at sætte vores samarbejdsforhold med begge fotografer på pause,« siger hun.

15 nuværende og tidligere modeller fortalte til The New York Times lørdag, at 71-årige Bruce Weber har udsat dem for det, avisen beskriver som et mønster af unødvendig nøgenhed og seksuel adfærd under tvang.

Modellen Robyn Sinclair beskriver, hvordan Bruce Weber gennem blandt andet vejrtrækningsøvelser lokkede modellerne til at røre både sig selv og ham.

»Jeg husker, at han stak sine fingre ind i min mund og rørte ved mine kønsdele. Vi har aldrig haft sex eller noget, men der skete mange ting. Der var meget røren og forulempelse,« siger han til The New York Times.

Bruce Weber, der har fotograferet kampagner for Ralph Lauren, Calvin Klein og Abercrombie & Fitch, nægter beskyldningerne og siger gennem sin advokat, at han er »fuldstændig chokeret og ked af det over disse skandaløse påstande«.

13 mandlige modeller og assistenter beskylder 63-årige Mario Testino, der til det kommende nummer af Vogue har fotograferet den kongelige familie i Storbritannien, Madonnas datter samt Serena Williams og hendes døtre, for upassende seksuel opførsel.

Modellerne og assistenterne fortæller til The New York Times, at der i flere tilfælde var tale om berøring og onani.

»Jeg så ham med sine hænder nede i folks bukser mindst ti gange om dagen,« fortæller fotografassistent Thomas Hargreave, der arbejdede med Testino mellem 2008 og 2016.

»Mario opførte sig som om, det hele var én stor joke, men det var ikke sjovt. De fyre, der blev sat i en sådan situation, vidste ikke, hvad de skulle gøre. De ville kigge på mig spørgende, som om de sagde: Hvad sker der? Hvordan håndterer jeg det her? Det var forfærdeligt,« siger Thomas Hargreave.

Mario Testino nægter beskyldningerne, og hans advokater har sat spørgsmålstegn ved troværdigheden af kilderne.

Seksuel chikane er blevet et stort emne, efter at en lang række kvinder stod frem med beskyldninger mod Hollywood-produceren Harvey Weinstein i efteråret.

Kasinogæster springer over bord fra brændende båd i Florida.

15 mennesker er bragt på hospitalet med mindre skader, efter at der søndag eftermiddag lokal tid udbrød brand på en båd ud for Floridas kyst.

De omkring 50 passagerer og besætningsmedlemmer på båden, der fragtede gæster til kasinobåden »Sun Cruz Casino«, måtte hoppe over bord og ned i Den Mexicanske Golf og svømme de cirka 90 meter ind til land.

Det oplyser lokale myndigheder.

De 15 mennesker, der måtte til kontrol på hospitalet, klagede over brystsmerter, røgindånding og andre mindre skader. Ifølge myndighederne er ingen af skaderne livstruende.

Politichef i Port Richey Gerard DeCanio fortæller, at alle 50 passagerer og besætningsmedlemmer nåede i sikkerhed fra flammerne, som spredte sig hurtigt på shuttlebåden lige ud for kysten og sendte en stor, sort røgsky op i luften.

»Det så temmelig dramatisk ud. Flammerne spredte sig virkelig hurtigt,« siger Gerard DeCanio.

Et øjenvidne fortæller til The Tampa Bay Times, at han hørte skrig, før han så røgen stige op.

»De havde ikke meget tid til at beslutte sig for, om de skulle hoppe over bord eller ej,« siger 19-årige Bakr Jandali.

»Det var et svært spring,« tilføjer han.

Passagererne måtte springe omkring tre meter ned i det kølige vand. Da de var nået i land, fik de hjælp af lokale beboere, som tilbød dem håndklæder, strømper og vand at drikke.

De foreløbige undersøgelser peger på, at branden opstod klokken 16.17 som følge af motorproblemer.

Den 20 meter lange båd blev »fuldstændig opslugt af flammerne«, oplyser det lokale politi.