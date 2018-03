Donald Trump afslører nyt slogan til valget om to år

Når USA om to år igen skal stemme til præsidentvalget, giver det ikke længere mening at sige »Make America Great Again«. For det er allerede gjort.

Det må være fortolkningen af den tale, som den amerikanske præsident, Donald Trump, afholdt natten til søndag, dansk tid.

I anledning af delstaten Pennsylvanias lokale kongresvalg på tirsdag holdt Trump en tale, hvor han erklærede sin støtte til den republikanske kandidat Rick Saccone. Men den amerikanske præsident nåede også rundt om en række andre emner, heriblandt præsidentvalget i 2020.

I talen siger Donald Trump, at han har besluttet at udskifte sloganet »Make America Great Again«. Det nye slogan skal nu lyde »Keep America Great!« (Fasthold Amerika stort, red.) og skal bruges under hans valgkamp.

»Vores nye slogan, når vi begynder igen om to år, bliver Fasthold Amerika stort, udråbstegn,« sagde Donald Trump.

Trump nævnte desuden, at han ønsker den anerkendte amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey som sin modkandidat.

Han siger, at han vil elske at vinde over hende, og at han kender hendes svagheder.

Også det meget omtalte kommende møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, berørte Trump i sin tale i Pennsylvania.

»Hvem ved, hvad der kommer til at ske? Måske sker det, måske ikke. Måske forlader jeg mødet hurtigt, eller måske laver vi den vigtigste aftale for hele verden, og det er det, jeg håber kommer til at ske,« lyder det fra Trump.

Trump hævdede ligeledes, at han havde æren for, at atomtruslen fra Nordkorea blev reduceret under det netop overståede vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang.

»Det er lidt svært at sælge billetter, når du frygter, at du bliver atombombet,« siger den amerikanske præsident.

Det er endnu uvist, hvor og hvornår Trump og Kim Jong-un skal mødes. Ifølge Washington Post har Sverige, Schweiz og Mongoliet alle tilbudt at være vært for det spektakulære møde.

