Domstol vil se nærmere på vold i Filippinerne og Venezuela

Den Internationale Straffedomstol (ICC) oplyser, at den har igangsat to foreløbige undersøgelser med fokus på Filippinernes brutale krig mod narko og overgreb under politiske uroligheder i Venezuela.

Det er ikke set før, at domstolen påbegynder en efterforskning mod to lande samtidig.

Det er ICC's anklager Fatou Bensouda, der har modtagelser henvendelser fra oppositionen i de to lande. De mener, at straffedomstolen skal efterforske, hvad de kalder forbrydelser mod menneskeheden.

Bensouda siger, at hun har fulgt begivenhederne i de de to lande tæt.

»Efter en omhyggelig, uafhængig og upartisk gennemgang ... så har jeg besluttet at indlede en præliminær undersøgelse i hver af disse tilfælde,« siger hun.

Begge lande har skrevet under på Rom-statutten, som ICC bygger på. Det giver domstolen myndighed til at gå i gang med en efterforskning i de to lande.

/ritzau/AFP