Dommere tvinger britisk kone til at være gift med sin mand, selv om hun ikke elsker ham

Tini Owens er 68 år, og hun er for længst holdt op med at elske sin 12 år ældre mand. Han er en overlærer Andersen-type, og hun vil skilles. Men det kan hun ikke få lov til, for manden er ikke urimelig nok til, at hun kan få skilsmisse, siger britisk højesteret i en afgørelse, der forarger briterne.