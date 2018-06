Dommer genåbner sag om 43 lærerelevers forsvinden i Mexico

Mexico City. Efterforskningen af 43 studerendes forsvinden i den mexicanske by Iguala i 2014 skal genoptages.

Og denne gang skal efterforskningen foregå under opsyn af en såkaldt sandhedskommission. Kommissionen kommer til at bestå af repræsentanter for ofrene, den nationale menneskerettighedskommission og føderale anklagere.

Det har en føderal domstol i Mexico besluttet mandag.

Beslutningen kommer, fordi der er mistanke om, at mistænkte i sagen er blevet tvunget til at give tilståelser under tortur.

Den 26. september 2014 forsvandt 43 lærerstuderende i byen Iguala i den sydlige delstat Guerrero.

Ifølge Mexicos statsadvokat overdrog lokalt politi, som arbejdede for et narkokartel, de studerende til kartelmedlemmer.

Et par måneder efter de studerendes forsvinden oplyste statsadvokaten, at efterforskerne var nået frem til den "historiske sandhed" af, hvad der var sket: De studerende var blevet dræbt og deres lig brændt på en losseplads uden for Iguala.

Men efterfølgende har undersøgelser udført af eksterne eksperter sået tvivl om denne version.

I marts i år offentliggjorde FN's Højkommissær for Menneskerettigheder en rapport, der viser, at 34 af de 129 personer, der er blevet anholdt i forbindelse med de studerendes forsvinden, er blevet udsat for tortur.

I rapporten beskyldes føderale efterforskere og marinesoldater for at fremtvinge tilståelser gennem tortur, og højkommissæren opfordrer til, at man smider udsagnene fra afhøringerne ud.

I rettens afgørelse, der blev offentliggjort mandag, bliver efterforskningen af de studerendes forsvinden stærkt kritiseret. Retten kalder blandt andet efterforskningen sjusket.

- Der er ingen tegn på, at man overhovedet udforskede den efterforskning, der peger på, at personale fra den mexicanske hær og det føderale politi var indblandet, står der i rettens afgørelse.

- Det fremgår også, at man ikke har efterforsket torturen, tilføjes det.

Advokater for de forsvundne elevers familier oplyser i en erklæring mandag, at de er tilfredse med dagens afgørelse.

/ritzau/Reuters