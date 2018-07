Dommer afviser Trump-anmodning om at tilbageholde migrantbørn

København. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration får afslag på en anmodning om at tilbageholde illegale migrantbørn i længere tid.

Det afgør en dommer ved den føderale domstol i Californien, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anmodningen fra det amerikanske justitsministerium var en afgørende del af Trumps dekret om at stoppe en udskældt praksis med at adskille migrantbørn fra deres forældre ved grænsen mellem USA og Mexico.

Justitsministeriet havde anmodet om at få suspenderet et krav om, at migrantbørn kun kan tilbageholdes i faciliteter, der lever op til en række bestemmelser om velfærd for børn.

Dermed skulle migrantbørnene i stedet kunne tilbageholdes sammen med deres forældre i faciliteter, der ikke nødvendigvis lever op til de påkrævede standarder.

Men ifølge dommeren er på nuværende tidspunkt ingen "ledige faciliteter, der kan huse både voksne og børn".

/ritzau/