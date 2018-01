Dommedagsuret rykker 30 sekunder tættere på midnat

Klokken er nu præcis to minutter i midnat. To minutter til dommedag. Det skriver The Washington Post.

Det har videnskabsmændene i Bulletin of the Atomic Scientists, som står bag Dommedagsuret, bestemt.

Dommedagsuret er et symbol på sandsynligheden for en menneskeskabt global katastrofe og blev skabt i 1947 i lyset af Anden Verdenskrig.

»Verdenslederes mislykkede forsøg på at adressere de største trusler mod menneskehedens fremtid er jammerlige,« skriver Bulletin of the Atomic Scientists på deres hjemmeside.

I 2012 viste viseren fem minutter i midnat på grund af udfordringerne med at komme af med verdens atomvåben. Herfra stod uret stille i fire år, men siden 2016 er viseren hvert år rykket nøk tættere på menneskehedens undergang.

It is now 2 minutes to midnight. It is up to the public to lead governments to act and help establish institutions to help induce the @BulletinAtomic move the Doomsday Clock back as we have done in the past. pic.twitter.com/pDb5gqFEF4 — Lawrence M. Krauss (@LKrauss1) 25. januar 2018

Ifølge The Washington Post er videnskabsmændene bag citeret for at fortælle, at årsagen til at viseren nu har rykket sig 30 sekunder frem er på grund af »Donald Trumps og andre verdenslederes mislykkede forsøg på at håndtere de forestående trusler fra atomvåben og klimaforandringer«.

Den tyske astrofysiker Robert Rosner er med 14 andre videnskabsmænd en del af Bulletin of the Atomic Scientists. Til The Washington Post, siger han:

»Der er lidt eller ingen tvivl om, at risikoen for, at atomvåben kan blive brugt – tilsigtet eller utilsigtet på grund af fejlberegninger – voksede sidste år rundt om i verden.«

På trods af det fortvivlende spring i tid holder videnskabsmændene døren åben for, at situationen kan blive lysere, for viseren kan godt rykke den anden vej. Det skete for eksempel i 2010, hvor menneskeheden vandt et minut fra 2007 og nu viste seks minutter til dommedag. Minuttet skyldtes en positiv dialog mellem USA og Rusland med det formål at reducere atomvåben.

»Den er to minutter i midnat, men Dommedagsuret har førhen tikket væk fra midnat, og i løbet af næste år kan verden igen begynde at bevæge sig væk fra undergangen,« skriver videnskabsmændene på deres hjemmeside.