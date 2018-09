Dødstallet stiger, hundredtusinder flygter og flere er fanget i »katastrofale« og »livstruende« oversvømmelser

Selv om orkanen Florence blev nedjusteret fra »orkan« til »tropisk storm«, har den ramt USAs østkyst så voldsomt, at det har haft voldsomme konsekvenser. Den gik i land på den amerikanske stat North Carolinas kyst fredag eftermiddag dansk tid og vurderes indtil videre at have kostet fem menneskeliv. Blandt de omkomne er en mor og hendes baby, der døde på grund af et træ, som væltede ned over deres hus i kystbyen Wilmington. Det skrev det lokale politi på Facebook. New York Times kunne oplyse, at en mand mistede sit liv på grund af elektrisk stød gennem en generator.

24 timer efter at Florence ramte kysten, havde himlen åbnet for mere end 100 centimeter regn, hvilket medførte flere hundrede redningsaktioner i byen New Bern i North Carolina. Floderne i staten står desuden højere, end de gjorde under orkanen Matthew i 2016, skriver CNN.

De enorme vandmæggder - dels det der kommer ned fra oven og dels floder, der går over deres bredder - udgør således ifølge de amerikanske myndigheder den helt store katastrofe-risiko i forhold til Florence i de kommende timer lørdag.

»Vinden kan skade dig. Men det er vandet, strømmen, regnen kan dræbe dig i større udst rækning, end vinden kan,« sagde Jeff Byard fra FEMA's kontor for »Response and Recovery« på en pressekonference ifølge CNN.

FEMA ( Federal Emergency Management Agency) koordinerer føderale, delstatslige og lokale enheders arbejde i forbindelse med oversvømmelser, orkaner, jordskælv og andre naturkatastrofer.

Han henviste således til, at netop vand har sværet skyld i over 75 pct. af de orkan-relaterede dødsfald, der har været i USA fra 1963 til 2012. Vind har »kun« været skyld i otte pct. af dødsfaldene

Knap 800.000 stod i følge Bloomberg uden strøm, og mere end én million mennesker blev af myndigheder beordret til at forlade deres hjem. Mange hundredtusinder tog flugten, men der var stadig bekymring hos myndighederne. Den bestod i, at en del mennesker alligevel var blevet i deres hjem trods klare advarsler om, at stormen kunne blive så voldsom, at redningsarbejdere ikke ville kunne komme til undsætning. 26.000 mennesker var i fredags tvunget til at opsøge beskyttelsescentre i North Carolina, da de ikke nåede at flygte fra uvejret i tide.

»Katastrofale« og »livstruende« oversvømmelser

Wall Street Journal skrev, at der blev målt vindstød på helt op til 169 kilometer i timen, da Florence gik i land i kystbyen Wilmington, hvilket var den kraftigste vind målt i byen siden 1958. Men jævnfør USAs Nationale Orkan Center ville et andet helt stort problem være regnen og de mange »katastrofale« og »livstruende« oversvømmelser, der ville følge med. Og de fik ret. Allerede fredag morgen amerikansk tid havde redningsarbejdere løftet mere end 200 mennesker ud af de stigende vandmasser. Flere hundrede personer var fanget på tage og biler i byen New Bern, hvor floderne ganske rigtigt gik over sine bredder, skriver avisen New York Times.

Ifølge CNN erklærede præsident Donald Trump lørdag, at situationen var voldsom nok til, at otte byer i North Carolina vil få støtte i form af midlertidige huse, reparationer og billige lån for at kunne reparere skader, der ikke er forsikret. Det gjaldt både private og virksomheder.