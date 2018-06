Dødeligt jordskælv har ramt millionby i Japan

Kraftigt jordskælv dræber mindst tre personer i Japan

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,1 har mandag morgen lokal tid ramt den japanske by Osaka.

Mindst 200 personer er såret og tre døde efter et kraftigt jordskælv ramte storbyen Osaka i Japan mandag morgen lokal tid.

Det oplyser det japanske public service-medie NHK.

Jordskælvet havde en beregnet størrelse på 6,1.

Klokken seks mandag morgen dansk tid bekræftede japanske katastrofemyndigheder, at mindst 91 personer er såret og tre døde. Det skete cirka tre timer, efter at jordskælvet havde fundet sted.

Jordskælvet fandt sted lidt nord for selve byen. Det franske nyhedsbureau AFP har tweetet følgende kort over området:

Ifølge myndighederne er to af ofrene en 84-årig mand og en niårig pige.

Pigen var på vej i skole, da en mur styrtede sammen og faldt ned over hende. Den ældre mand omkom i sit hjem, da en bogreol faldt ned over ham, skriver nyhedsbureauet AP.

Identiteten på det tredje offer er endnu ukendt.

Landets premierminister Shinzo Abe siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at indbyggernes sikkerhed har førsteprioritet, og at regeringen er ved at følge op på skaderne.

Jordskælvet fandt sted omkring klokken otte, da mange japanere var på vej på arbejde. Oprindeligt blev skælvet målt til en beregnet størrelse på 5,9. Det er senere blevet ændret til 6,1.

Ved en beregnet størrelse på seks kan rystelserne mærkes, og bygninger kan tage betydeligt skade.

Mere end 170.000 mennesker er fortsat uden strøm, oplyser regionens største elselskab. Derudover er den offentlige transport i byen sat ud af drift.

Tv-billeder fra Japans andenstørste by viser nedfaldne murbrokker i gaderne, ødelagt inventar i butikker, huse i brand og ødelagte vandledninger.

19-årige Kate Kilpatrick fra USA er i Japan for første gang. Hun overnattede på et hotel i byen, da jordskælvet vækkede hende:

»Vi sov, men jordskælvet vækkede os med det samme. Det var så skræmmende, fordi det er første gang, jeg oplever et jordskælv (...) Hele området rystede helt voldsomt,« siger hun.

18 eid-gæster dræbt efter Taliban-varsel om våbenhvilestop

Taliban-talsmand siger, at man vil fortsætte militæraktioner mandag. Men allerede søndag var der igen angreb.

Mindst 18 mennesker, der var samlet for at fejre den muslimske højtid eid, er dræbt i et selvmordsangreb i det østlige Afghanistan søndag. Senere på dagen gennemførte Taliban nye angreb, efter at en tredages våbenhvile var slut.

Det var afghanske sikkerhedsstyrker, som var mål for angrebene i provinserne Helmand og Kandahar. Det rapporterer lokale medier.

Indtil mørket faldt på søndag, havde den første landsdækkende våbenhvile i over 15 år i det krigshærgede land stort set holdt.

Ingen har endnu taget skylden for søndagens selvmordsangreb, hvor andre 49 mennesker blev såret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det sandsynligvis Islamisk Stat, der står bag. Den militante gruppe tog skylden for et andet selvmordsangreb i Jalalabad lørdag, hvor mindst 36 mennesker blev dræbt og 65 andre såret.

Islamisk Stat er ikke omfattet af weekendens våbenhvile.

Præsident Ashraf Ghani sagde lørdag, at regeringen ønsker at forlænge våbenhvilen, men det blev søndag afvist af Taliban.

»Våbenhvilen slutter i aften, og vores operationer vil begynde, inshallah (om Gud vil, red.). Vi har ingen intentioner om at forlænge våbenhvilen,« sagde en talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid, tidligere søndag.

De seneste dage har der ellers været tændt et lille håb om forsoning mellem Taliban og den afghanske regering.

Siden fredag har de to parter holdt våbenhvile i anledning af eid, der markerer afslutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Aftalen om våbenhvile har mødt international anerkendelse, og der har været internationale opfordringer til, at parterne påbegynder yderligere fredsforhandlinger.

I løbet af weekenden har flere afghanske byer været fyldt af feststemte mennesker, der er strømmet ud i gaderne for at fejre den muslimske højtid.

Flere soldater fra Taliban har også gået frit rundt i de afghanske byer, hvilket har vakt stor opsigt hos indbyggerne.

Kilde: USA-ledet koalition bomber militæranlæg i Syrien

Der meldes om dræbte efter et bombeangreb mod et syrisk militæranlæg. USA afviser at udføre angreb i området.

Fly fra den amerikanskledede koalition i Syrien har natten til mandag bombet et militært anlæg i den østlige del af landet.

Det oplyser en unavngiven militærkilde til syriske statsmedier.

Ifølge de syriske medier er der flere dræbte og sårede efter angrebet, som fandt sted i al-Harra, der ligger sydøst for Albu Kamal.

Omvendt skriver nyhedsbureauet Reuters, at der ikke umiddelbart findes nogen oplysninger om døde.

En kommandant i den militære alliance, der støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, fortæller, at droner - "sandsynligvis amerikanske" - har bombet irakiske poster mellem Albu Kamal og Tanf samt syriske militærposter.

Men det bliver afvist af den amerikanske talsmand og major Josh Jacques.

»Intet medlem af den USA-ledede koalition har udført angreb nær Albu Kamal,« siger han.

Koalitionen støtter en alliance af syrere og kurdiske militser, der kæmper mod Islamisk Stat nordøst for Albu Kamal.

Den syriske hær drog i samarbejde med iranskstøttede militser, herunder Libanons Hizbollah og irakiske grupper, Islamisk Stat ud af Albu Kamal sidste år. Jihadisterne har dog siden udført angreb i området.

Det påståede angreb natten til mandag er det andet angreb mod militære faciliteter i Syrien på godt en måned. I slutningen af maj angreb krigsfly fra den amerikanskledede koalition således to mål i det østlige Syrien.

Her blev flere militære positioner ramt. Angrebet medførte dog kun materielle skader.

Angrebet i maj fandt sted i provinsen Deir Ezzor, der er delvist kontrolleret af den syriske hær, som støttes af blandt andet Rusland, og delvist kontrolleret af den amerikanskledede koalition.

Begge parter har hver især kæmpet mod Islamisk Stat, der indtil sidste år havde kontrollen over området.

De to rivaliserende parter, der nu kontrollerer hver deres del af området, har indtil videre undgået de værste sammenstød på grund af mægling mellem USA og Rusland.

Ung kritiker af fredsaftale bliver ny præsident i Colombia

Konservative Ivan Duque vil ændre fredsaftalen med Farc, således at ofrene kommer i fokus og får erstatning.

Som ventet hedder Colombias nye præsident Ivan Duque.

41-årige Ivan Duque har fået knap 54 procent af stemmerne ved søndagens præsidentvalg, mens hans modstander, Gustavo Petro fra venstrefløjen, har fået 42 procent.

Ivan Duque bliver dermed den yngste præsident i Colombia i mere end et århundrede.

Det var den anden runde af præsidentvalget, der blev gennemført søndag. Ved den første valgrunde i slutningen maj blev han også en sikker vinder. Resultatet kan få store følger for fredsaftalen mellem myndighederne og den tidligere guerillabevægelse Farc.

Ivan Duque er en åbenmundet kritiker af fredsaftalen, der blev indgået i 2016, og han har under sin valgkamp lovet at revidere den skrøbelige aftale.

Duque har således lovet at foretage "strukturelle ændringer" i aftalen, som førte til, at Farc lagde sine våben og blev omdannet til et politisk parti.

»Det, som vi colombianere ønsker, er, at de, der har begået forbrydelser mod menneskeheden, får en passende straf. De skal ikke have straffrihed,« sagde Ivan Duque under valgkampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Og det løfte gentog han efter søndagens sejr.

»Den fred, vi længes efter, kræver ændringer. Vi vil foretage ændringer, så fokus i processen bliver på ofrene. Ændringerne skal sikre sandhed, retfærdighed og erstatning,« siger Duque.

Han overtager præsidentposten fra Juan Santos den 7. august - et par dage efter sin 42 års fødselsdag.

»Det er næsten som et valg mellem pest og kolera. Det er to yderliggående politikere, som kan ødelægge den udvikling, som landet har været igennem de senere år,« sagde den 21-årige finansmand Juan Jose Mojica i den colombianske hovedstad, Bogota, søndag med henvisning til Duque og Petro.

Farc begyndte som en venstreorienteret guerillabevægelse, der satte gang i et væbnet oprør, da gruppen i 1964 stillede krav om jordreformer og social retfærdighed.

I årtier var der konflikt i Colombia med over 260.000 døde og andre 83.000 savnede som konsekvens. Yderligere blev 7,4 millioner mennesker tvunget til at forlade deres hjem.

I 2016 indgik Colombias regering en fredsaftale med Farc. Under denne aftale lovede Farc at lægge våbnene, indrømme forbrydelser begået under konflikten og betale erstatning til ofre.

Som led i aftalen blev Farc omdannet til et politisk parti og garanteret ti sæder i landets nationalforsamling.

Norges første elfly får luft under vingerne

Mandag letter et norsk elfly. Men der vil gå årtier, før flytrafikken bliver helt elektrisk, mener lektor.

Det første norske, elektriske fly letter mandag eftermiddag for at begive sig ud på sin jomfruflyvning. Landets transportminister, Ketil Solvik-Olsen, vil være med om bord i det lille elfly, som har to sæder.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Elflyet har afgang fra lufthavnen Gardemoen, som ligger i den norske hovedstad Oslo. Den statsejede virksomhed Avinor, som har ansvaret for 45 lufthavne, ejer flyet.

Den elektriske flyvemaskine går under navnet Alpha Electro G2 og er blevet produceret i Slovenien.

I pilotsædet vil Avinors koncernchef, Dag Falk-Pettersen, sidde. Selskabet har en vision om, at alle norske indenrigsflyvninger skal være elektriske inden 2040.

På verdensplan har udviklingen indenfor elektriske fly har været i gang i flere år, men der vil alligevel gå mindst 20 til 30 år, før kommercielle passagerfly vil være rent elektriske.

Det vurderer Peter Omand Rasmussen, der er lektor i elektriske maskiner ved Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet.

»Jeg tror ikke ligefrem, at det er noget, som kommer til at ske om et par år. Vi skal langt frem i tiden, for at det kan blive interessant. Men vi ser aktivitet på verdensplan omkring forskning i elfly.«

»Problemet er batterierne. Der er simpelthen ikke nok energi i et batteri, til at det er interessant. Der skal ske en revolution inden for forskning i batterier, for at det virkelig kan give mening at flyve på rent el,« siger han.

I Danmark er forskningen indenfor elektriske fly meget begrænset, mener Peter Omand Rasmussen. Han peger til gengæld på, at flere virksomheder har succes med at udvikle droner.

»Det er jo stadig flyvende objekter, som skal bruges til inspektion og service. Her er der faktisk er en hel del udvikling, som foregår rundt omkring i Danmark.«

»Det kan være, at der på et tidspunkt kommer en enkelt passager med en af de droner. Men decideret flytrafik mellem byer – den tror jeg ikke på,« siger han.

Fem migranter dør på flugt fra grænsepatrulje i Texas

Fem personer blev dræbt, da en firhjulstrækker kørte galt under en biljagt i det sydlige Texas.

Mindst fem personer er blevet dræbt og adskillige andre kvæstet, efter en firhjulstrækker, en SUV, søndag kørte galt i den amerikanske delstat Texas cirka 80 kilometer fra grænsen til Mexico.

Ulykken skete under en flugt fra en af politiets grænsepatruljer.

Sheriffen i Dimmit County, Marion Boyd, siger, at chaufføren i SUV'en mistede kontrollen over køretøjet, da den kørte med over 160 kilometer i timen. Bilen væltede rundt på Texas Highway 85, og passagererne blev slynget ud.

»Køretøjet kørte af vejen og ramte noget grus. I et mislykket forsøg på at få rettet køretøjet op igen, rullede den i stedet rundt flere gange,« siger Marion Boyd.

Der var 14 personer i bilen. Myndighederne i Texas siger, at fire blev erklæret døde på stedet, mens en femte person døde på et hospital.

De fleste af personerne i den forulykkede bil menes at bo i området som illegale indvandrere. Det sker ofte, at politiets grænsepatruljer er involveret i at jagte menneskesmuglere og illegale migranter, siger sheriffen:

»Vi har set det mange, mange gange før. Ikke kun i det her land, men også i andre grænselande. Det her er et perfekt eksempel på, hvorfor vi er nødt til at have sikre grænser.«

Sherif Marion Boyd håber derfor også, at en grænsemur mellem USA og Mexico, som USA's præsident Donald Trump har lovet, bliver en realitet.

»Vi har brug for en mur. Det er min mening. Hvis det er muligt at bygge sådan en, så synes jeg, at den skal bygges. Men derudover har vi brug for kameraer og varmtfølende sensorer ved grænsen,« siger han til CNN.

Boyd siger til tv-stationen WOAI i San Antonio, at chaufføren og en passager formentlig er amerikanske statsborgere. De er begge anholdt.

Nogle af de kvæstede er i helikopter bragt til San Antonio, der ligger godt 140 kilometer nordøst for ulykkesstedet.

På videoer og billeder fra ulykkesstedet kan man se, at den totalsmadrede bil mangler flere hjul.

