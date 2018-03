Dine likes afslører (næsten) alt om dig

Hvem kender dig bedst - din partner, din barndomsven, din mor eller din søster?

Måske kender ingen af dem dig så godt som Facebook - især hvis du er typen, der gerne liker en masse.

Datafirmaet Cambridge Analytica har angiveligt brugt 50 mio. menneskers private informationer på Facebook - uden deres samtykke - til at målrette opslag til udvalgte vælgere under den amerikanske præsidentvalgkamp.

Firmaets nu suspenderede direktør, Alexander Nix, har været til høring i både den amerikanske kongres og det britiske parlament - sidstnævnte i forbindelse med Brexit-afstemningen.

Hvad angår præsidentvalgkampen, blev Cambridge Analytica opmærksom på et studie, som Stanford University og University of Cambridge - der altså ikke har noget at gøre med Cambridge Analytica at gøre - havde foretaget ved hjælp af data fra Facebook-appen MyPersonality. Appen er kort fortalt en personlighedstest med 100 spørgsmål, og som New York Times skriver, kunne man ud fra svarene bl.a. bedømme, om brugeren var udadvendt eller indadvendt, om hun var åbsindet, samvittighedsfuld eller ligefrem neurotisk.

Lyder det uhyggeligt? I så fald bliver det meget værre.

Forskerne sammenlignede de data, de fik med de medvirkendes likes på Facebook. Og det gav dem mulighed for at skabe en uhyre præcis algoritme baseret udelukkende på folks likes.

Det siger dine likes om dig Forskere fra Stanford University og University of Cambridges Center for Psykometri har udviklet en algoritme, der angiveligt kan bedømme folks personlighed alene ud fra, hvad de liker på Facebook. Ifølge algoritmen liker åbensindede mennesker bl.a. Tom Waits, Björk og Salvador Dali, filmklassikeren »Clockwork Orange« og at skrive som hobby.

De mindst åbensindede har bl.a. liket TV-programmet »The Hills« og Adidas Football.

De mest samvittighedsfulde sætter pris på madlavning, løb, vandring og at rejsde, mens spillere af »Minecraft« hører til de mindst samvittighedsfulde.

Apropos »Minecraft« er de mest indelukkede gerne fans af japansk anime, manga og computerspil i det hele taget. Derudover kan de lide at tegne.

Afsnittet »Mest/mindst behagelige« skal nok skabe kontrovers. Algoritmen peger nemlig på Bibelen og Gud som de mest behagelige menneskers likes, mens de mindst behagelige sætter pris på musik fra Marilyn Manson, Rammstein, Judas Priest og Placebo. Og de ser gerne TV-serien »Californication«.

Fans af Placebo er også at finde blandt de mest neurotiske, ligesom folk, der kan lide Marilyn Manson og The Smiths. Alle dem fem hyppigste likes blandt de mindst neurotiske er sportsrelaterede. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

I 2015 testede forskerne, hvor præcis deres algoritme var, ved at sammenligne dens bedømmelse af 32.000 medvirkendes personlighed med, hvor godt deres kolleger, venner og familie troede, at de kendte dem.

De bekendte fik en beskåret version af personlighedstesten, som de skulle besvare, som om de var den medvirkende, de kendte.

Og resultatet talte for sig selv.

Ud fra blot ti likes var algoritmen mere præcis end en kollega, skriver New York Times. Ved hjælp af 70 likes kunne den slå en ven eller en sambo, med 150 likes fik familiemedlemmer baghjul og med 300 likes var algoritmen endnu mere præcis i sin bedømmelse af den medvirkendes personlighed end vedkommendes livsledsager.

Forskerne hævdede selv, at algoritmen var særlig effektiv til at forudse bl.a. politiske holdninger, helbred og brug af stoffer og alkohol.

Sidstnævnte evner hersker der dog en vis uenighed om i forskerkredse, men under alle omstændigheder viste algoritmen sig præcis nok til, at Cambridge Analytica henvendte sig til forskerne for at bruge den.

Det afviste forskerne, hvorpå datafirmaet tog kontakt til Aleksandr Kogan, professor i psykologi på Cambridge University, der var bekendt med forskningen.

Han udviklede derefter Facebook-appen thisisyourdigitallife, der mindede meget om MyPersonality, og det var med informationer fra Kogans app, at Cambridge Analytica kunne høste data fra 50 mio. mennesker.

Dengang var det nemlig i overensstemmelse med Facebooks regelsæt, at de medvirkende kunne tillade, at deres venners oplysninger også kunne benyttes. Facebook har siden ændret reglerne, så det ikke er muligt.

270.000 brugere gav appen adgang til deres data - og alle med lovning på, at resultaterne skulle bruges i forskningsmæssig sammenhæng. Men resultatet blev altså udnyttelsen af 50 mio. menneskers opslysninger.

Både Kogan og Cambridge Analytica er nu forment adgang til Facebook.