Dillon efter von Trier-film: Nogle dage gik jeg hjem og græd

Han har spillet med i film som »One Night at McCool's« og »Vild med Mary« og har opnået en oscarnominering for sin birolle i »Crash«.

Siden han første gang kunne ses på det store lærred i 1979, har Matt Dillon spillet med i et hav af film og serier, men for den 54-årige skuespiller Matt Dillon har hans rolle i Lars von Triers »The House That Jack Built« været en af de sværeste opgaver.

Her spiller han hovedrollen som seriemorderen Jack, som har slået omkring 60 mennesker ihjel. Filmen centrerer sig om fem af mordene og byder på von Triersk vis på voldsomme og makabre scener, hvor både børn, kvinder og dyr bliver tortureret og dræbt.

Derfor var det heller ikke uden betænkeligheder, at Hollywood-stjernen sagde ja til rollen.

»Jeg var meget ambivalent, og jeg var tæt på ikke at gøre det. Der var tidspunkter, hvor jeg tænkte, at jeg ikke kunne. Det havde ikke noget at gøre med Lars eller hans film, men mere om hvorvidt jeg kunne lave de scener, og om jeg kunne gå derud,« forklarer Matt Dillon.

Han er i øjeblikket i Cannes, hvor »The House That Jack Built« bliver vist på filmfestivalen.

»Det var et paradoks, for jeg ville helt vildt gerne arbejde sammen med ham. Som skuespiller vil man gerne arbejde sammen med nogen med talent, og det har han. Han har en stemme, siger Matt Dillon, der til sidst fik overbevist sig selv om at tage rollen.

»Nogle gange er det godt at gøre noget, der føles ukomfortabelt for at presse sig selv lidt. Og jeg lærte meget af det. Han er en stor kunstner,« siger Matt Dillon.

Kunstneren Lars von Trier skubber i "The House That Jack Built" igen til grænserne for, hvad man kan vise på film. Det fik Matt Dillon at føle. Særligt en scene, hvor han skal skære brystet af en ung pige, var hård for ham, fortæller han.

»Det var nogle svære scener, og da vi skulle optage dem, var der nogle spændinger mellem Lars og mig. Der var dage, hvor jeg gik hjem og græd«, fortæller den garvede skuespiller.

Da filmen var optaget og i gang med at blive klippet, var skuespilleren i Danmark for at lave voice over. Her fik han af Lars von Trier mulighed for at få første kig på, hvordan filmen formede sig, men det havde han med egne ord nærmest ikke lyst til.

»Jeg var virkelig bange for, at jeg ikke ville kunne stå inde for den«, siger Matt Dillon,

»Man har meget lidt kontrol som skuespiller over, hvordan en film ender, det er jo instruktørens valg,« siger skuespilleren, der dog er tilfreds med, hvordan »The House That Jack Built« er endt.

»Men når man ser et stykke kunst, handler det ikke om, hvorvidt man kan lide det eller ej, men om, hvad man tager med fra det. Det er det, der er vigtigt,« siger han.

