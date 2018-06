DF vil sætte en stopper for asylcentre uden for EU: »Menneskesmuglernes salgsbrochure er lige blevet væsentligt forbedret«

Stadig flere EU-lande bakker op om at eksportere behandlingen af asylsager ud af EU. Men Dansk Folkeparti frygter, at centrenes fysiske nærhed vil få langt flere til at søge asyl. Dansk Flygtningehjælp »kan godt se«, at det kan blive sådan.