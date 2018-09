DF: EU-forfølgelse af Ungarn handler om migration

Det er ikke på grund af brud på EUs værdier, at EU-Parlamentet vil have medlemslandene til at igangsætte den såkaldte atombombe-paragraf mod Ungarn.

Baggrunden er landets migrationspolitik, mener Anders Vistisen, der er medlem af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti.

»Vi ser det som et udtryk for, at man i EU er sur over landets migrationspolitik. Det er et politisk motiveret angreb mod en regering, som EU-eliten er uenig med,« siger han.

»Vi synes, det er en farlig vej at gå ned ad.«

Vistisen siger, at de beviser, EU mener at have mod Ungarn, også ville holde mod en række andre lande.

Her peger han især på lande i Syd- og Østeuropa.

Onsdag stemte EU-Parlamentet for en betænkning, der opfordrer EU's medlemslande til at indlede en artikel 7-sag mod Ungarn. Ungarn bryder EU-værdier såsom retsprincipper, lyder kritikken.

Artikel 7-proceduren kan i sidste ende betyde, at landet mister sin stemmeret.

Det kræver dog enighed fra alle medlemslande. Det er der ikke, da Polen støtter Ungarn.

Europaparlamentariker Morten Messerschmidt (DF) er på linje med sin kollega.

»EU bruger de her såkaldte værdier, der ikke er klart definerede, til at gå efter dem, man ikke bryder sig om. Det er meget uskønt.«

»Det er bekymrende, at EU-Parlamentet begynder at gøre sig til dommer. Det er ikke dets rolle. Det er en total sammenblanding af magtens tredeling,« siger Morten Messerschmidt.

Margrete Auken, der sidder i Europa-Parlamentet for SF, er omvendt meget tilfreds med onsdagens beslutning i parlamentet.

Hun giver ikke meget for DF'ernes kritik.

»Vi er meget stolte over beslutningen. Det handler slet ikke om migrationspolitik. Det handler om angreb på den uafhængige presse, domstolene og ngo'erne.«

»Med beslutningen vil vi hele tiden have nogle i haserne på ungarerne. Samtidig er det en skarp advarsel til de lande, der også kunne tænke sig at blive fri for kritikere,« siger Margrete Auken.

